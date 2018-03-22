Жительницу Самарской области оштрафовали за оскорбление в Viber

В городе Отрадном Самарской области суд постановил оштрафовать местную жительницу за публичное оскорбление в приложении Viber.

Дело по редкой статье КоАП РФ "Оскорбление" возбудила прокурора города. Суть его такова. Женщина создала группу в мессенджере, чтобы решать вопросы с родителями одноклассников своего ребенка. Но одна из мам возмутилась, что ее добавили без ее ведома. Завязалась перепалка в сети.

Женщина, создавшая группу, позволила себе нецензурное выражение в адрес "строптивой" мамы. Остальные родители стали активно заступаться за оскорбленную девушку, та обратилась в полицию. Правоохранители передали материал в прокуратуру.

Свою вину в совершенном правонарушении жительница Отрадного признала полностью. Поэтому суд назначил ей минимальное наказание по статье "Оскорбление" - тысячу рублей.