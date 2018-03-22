Актеры-пенсионеры из "Скомороха" покорили красноярских зрителей

В зале, отведенном для репетиций, столпотворение. Мелькают узорные вышиванки ("Друзья с Украины прислали! - с гордостью говорят актеры), цветные платки, бусы, юбки, украшенные тесьмой…

- Все в костюмах? Сегодня репетируем в костюмах!

- Ох, я свой дома забыл!

- Где шляпа? Шляпа, спрашиваю, где? И корзину куда подевали?

- Да здесь все, чего раскричалась!

Смех, шум, гам. Настоящая Сорочинская ярмарка в описании Гоголя. Правда, сегодня "на подмостках" царит другой украинский автор - труппа театра "Скоморох" ставит пьесу Михаила Старицкого "За двумя зайцами". Большинству актеров уже за 60, но их энергии и оптимизму впору завидовать и молодым.

Буду петь и играть

77-летняя Надежда Григорьевна в районный центр социального обслуживания пришла впервые и сразу попала на репетицию. Вглядывается в суматоху с восторгом, глаза горят…

- И минутки задумываться не стану, тоже в театр запишусь! - убежденно говорит пожилая женщина. - Я только недавно в краевой центр из Иланска переехала, но и там без дела не сидела, пела в местном ансамбле. А теперь еще и играть буду! Решено!

Как рассказывают сами актеры народного любительского театра "Скоморох", их детище на базе ЦСО Железнодорожного района Красноярска существует уже двенадцатый год. И, конечно, поначалу не все было так ярко и красиво. Не хватало и реквизита, и артистов, особенно, мужчин. Поэтому зачастую даже главные мужские роли в спектаклях приходилось играть женщинам. Что их, кстати, нисколько не смущало.

- Я, помню, Федота-стрельца в одноименной сказке Леонида Филатова изображала. А что такого? Зато теперь люди узнают. Я в нашем центре в бассейн хожу, так порой подплывают, спрашивают: "Это вы Федот?" - "Я!" - отвечаю, - смеется актриса Валентина Николаевна.

Ей 71 год, есть внуки и правнуки. Но, признается, сидеть дома никогда не любила:

- На лавочке у подъезда юбку протирать - не для меня, скучно это. Нужно, чтобы шумно, весело, с огоньком! Я до сих пор и спою, и ламбаду станцую, если нужно! Вот похудеть решила, так скандинавской ходьбой занялась, уже пять килограммов сбросила. А в нынешнем спектакле "За двумя зайцами" Секлиту Лымариху играю - роль словно с меня писали!

Ответственные и одаренные

- С Федота, кстати, все и началось, - говорит заведующая социально-реабилитационным отделением ЦСО Валентина Березинская. - К нам ведь не только пенсионеры ходят, много молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Со всеми проводят групповые занятия - и с психологом, и экскурсии по городу, и вязание-вышивание. Ну и концерты мы, разумеется, давали традиционно. И вот однажды одна из посетительниц предложила поставить хотя бы кусочек из филатовской сказки. Мол, мама, учитель литературы это произведение очень любила. Раздали всем роли - и понеслось! Да так, что уже 12-й год остановиться не можем!

Больше половины этого срока с великовозрастными артистами работал Иван Всеволодович Воронов, закончивший в свое время Щукинское училище. Позже его дело (увы, возраст!) продолжил режиссер Дмитрий Сизиков.

- Я до этого много занимался с детьми, но, по моему мнению, пожилые люди ничем от них не отличаются, - рассказывает он. - Конечно, бывают и обиды - куда без них! Но все недоразумения стараемся решать сразу. Честно говоря, более активных и одаренных актеров еще поискать. Единственная беда - сложности с запоминанием текста, все же люди не молодые. Но забывчивость они компенсируют ответственностью, стараются выучить роль назубок и если пропускают репетицию, то только по болезни.

Новые горизонты

За прошедшие годы "Скоморох" исключительно своими силами поставил больше двух дюжин больших спектаклей. В любимцах - Гоголь. Уже сыграны "Женитьба" и "Сорочинская ярмарка", в планах - показать зрителям "Вечера на хуторе близ Диканьки". Гастроли проходят по всему краю, и ни один спектакль еще не остался без оглушительных аплодисментов. С особенным удовольствием театр выступает в школах с отрывком из "Василия Теркина". По словам актеров, во время этих показов тишина среди ребят стоит такая, что муха пролетит - услышишь.

А недавно "Скоморох" принял участие в проекте, который вывел любительский театр на новый уровень. В последний день февраля актеры выступили в уникальном этно-мюзикле "Хранители и шаманы" на сцене красноярского музыкального театра вместе с профессиональными артистами.

- Восемь месяцев репетировали, шили декорации, костюмы, испереживались все! Зато сколько эмоций было, когда наши участники оказались на "большой сцене"! - рассказывает Валентина Березинская.

По ее словам, этот совместный проект артистов-профессионалов и любителей начался с того, что красноярский музыкальный театр выиграл грант на постановку этнографического спектакля. И одним из условий гранта было участие в постановке обычных людей - пенсионеров и инвалидов. Прослышав, что в краевом центре с успехом выступает народный театр "Скоморох", "большие" артисты пригласили поучаствовать коллег. И - не пожалели!

Мнение

Наталья Русанова, директор Красноярского музыкального театра:

- Этот проект расширил наши горизонты, продемонстрировал возможности для новых творческих поисков и в очередной раз доказал, что искусство способно творить чудеса. Мы рады, что у нас появился шанс через творчество помочь многим людям, поддержать их жизненную активность. Вчера они ходили в наш театр как зрители, а сегодня сами выступают на этой сцене. Я уверена, что этот проект стал важной вехой в жизни каждого участника.