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22.03.2018 09:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В интересах каждого

Текст: Игорь Шарапов (главный внештатный специалист по внедрению единой государственной информационной системы здравоохранения в Новосибирской области (2014-2017 год))
Российская газета - Экономика Сибири №7522 (59)
На протяжении шести лет в России реализуют беспрецедентно масштабный проект, связанный с информатизацией здравоохранения. Создаваемая система должна, с одной стороны, обеспечить каждому гражданину доступ к своей персональной медицинской документации, с другой - внедрить персональный учет всех материальных и трудовых затрат на организацию медицинской помощи.
Фото: depositphotos.com
Информатизация здравоохранения меняет все устоявшиеся процессы

Единая информационная система подразумевает общественный контроль действий врачей, расходования финансовых и трудовых ресурсов, обеспечивает абсолютную прозрачность процессов планирования, приводит к появлению достоверной государственной статистики в здравоохранении, коренному изменению самих принципов управления отраслью.

Планировалось, что к началу 2018 году в ЕГИСЗ будут сосредоточены основные юридически значимые медицинские документы - протоколы осмотров, исследований, выписные справки стационаров, листы временной нетрудоспособности, направления на медико-социальную экспертизу, паспорта здоровья и прочее. Далее предполагалось вовлечь в учетную политику частное здравоохранение и начать переход на электронный документооборот.

Примеров таких амбициозных государственных задач в мире нет. Мы - первые, и очень важно достичь достойного результата. Оценить его предельно просто. Медицинская информационная система обеспечивает формирование единой амбулаторной карты гражданина со всеми видами оказания помощи.

Информация накапливается и следует за пациентом, где бы он ни находился на территории России. Формируется мгновенный доступ к ней пациента и его лечащего врача. Именно такой подход оправдывает колоссальный размер потраченных финансовых средств и трудовых усилий.

Проверить и контролировать достигнутый результат может каждый. Вступили в силу законы, согласно которым россияне имеют право получать полную информацию о себе в виде медицинских документов с помощью электронных государственных услуг или через прямой доступ к электронным медицинским картам. Государство берет на себя защиту персональной информации, ее юридическую достоверность и тождественность бумажному документообороту.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Как идет информатизация здравоохранения в Приморье

Ключевое понятие здесь - "электронная система учета". От того, как она выстроена и функционирует, зависит конечный результат.

В этом смысле успехи в распространении электронных регистратур, появлении "бережливых поликлиник", развитии телемедицины и так далее, на мой взгляд, - лишь второстепенный прикладной результат. Необходимо проанализировать ситуацию в каждом регионе и принять меры для ее исправления, если она выглядит неутешительно.

Информатизация здравоохранения могла бы стать объединяющей идеей, поскольку при реализации она вовлекает большой круг различных специалистов и просто неравнодушных граждан. Работы здесь много, и она в ближайшее время могла бы дать интересные, ощутимые и качественные результаты.

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