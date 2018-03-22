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22.03.2018 11:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вредный Семенов

Новосибирец доказал в суде право на досрочную пенсию
Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь №7523 (60)
Андрей Семенов, получив серьезную производственную травму, два года судился с Пенсионным фондом за право на досрочную пенсию. Суд подтвердил правоту работяги-кровельщика, который много лет гробил собственное здоровье, вдыхая пары битума. Но подтвердил лишь отчасти, и Андрей Семенов считает, что борьба еще не окончена.
Профессия строителя метро тоже в списке вредных. Фото: Татьяна Кравченко/РГ Профессия строителя метро тоже в списке вредных. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Профессия строителя метро тоже в списке вредных. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: Юрий Снегирев/РГ
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Семенову только несколько месяцев назад исполнилось 55, и он по сей день был бы мастером-кровельщиком, если бы не несчастный случай в 2012-м. Упав с "КамАЗа", Андрей получил черепно-мозговую травму. Ему присвоена группа инвалидности, работать он не может, поэтому и начал зондировать почву насчет досрочного назначения пенсии по старости: говорит, "инвалидских" выплат порой не хватает даже на лекарства.

По закону, мужчина имеет право выйти на пенсию на пять лет раньше - в 55 лет, если его общий стаж составляет не меньше 25 лет, и половину этого срока (не менее 12,5 лет) он проработал на вредном производстве. В случае если он трудился на тяжелых работах меньше, тоже есть льготы: если "вредный" стаж составляет не менее половины установленного в законе срока, можно рассчитывать на минус один год за каждые 2,5 года "тяжелого" стажа. То есть если, к примеру, мужчина надрывался на вредной работе 7,5 лет, то он может оформить себе пенсию на три года раньше - в 57. Почему бы не воспользоваться этим честно заработанным правом?

"Зондирование почвы" в УПФ РФ в Калининском районе, как рассказал Андрей корреспонденту "РГ", оказалось делом очень нервным. А главное, результаты раз от разу отличались. Так, в 2015 году по выписке из его лицевого счета выходило, что его льготный стаж - больше девяти лет. Спустя два года, в 2016-м, результаты подсчетов изменились, и Андрею насчитали только четыре "вредных" года и 27 дней, что лишало его права на досрочную пенсию. В декабре этого же года специалисты "исправились", и теперь по их подсчетам льготного стада у Семенова - шесть лет и два месяца (впрочем, этого тоже для досрочной пенсии не хватает). Решив, что "зондирование" превратилось в издевательство, Семенов в 2017 году обратился в суд.

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В суде стали считать заново. И в итоге "обнаружили" у Семенова в дополнение к четырем годам и 27 дням еще больше трех лет "вредного" стажа. А стало быть, нашлось и право на досрочную пенсию - с 58 лет. Андрей с этим решением не согласен, он считает, что суд зря не принял во внимание еще два года "битумных" работ, но в целом суд завершился победой инвалида над юристами фонда. Андрей считает, что судебный спор с Пенсионным фондом стоил ему потери здоровья, последствия травмы усилились, и болезнь прогрессирует - но, увы, по-другому доказать свою правоту у него вряд ли получилось бы.

Суды по всей стране завалены "пенсионными" исками, в отделениях малейшие сомнения трактуют не в пользу застрахованных лиц - очевидно, таким образом у нас принято экономить бюджет. Анализируя судебную практику, юристы называют основные причины соответствующих судебных споров: как правило, Пенсионный фонд не включает в стаж периоды работы из-за несоответствия наименования должности работника в трудовой книжке наименованию должности в списке работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), который применяется для определения права на пенсию. Еще одна причина - отсутствие документального подтверждения характера работы или других факторов, показателей, определяющих право на досрочную пенсию по возрасту. Например, сведений о работе с вредными веществами определенных классов опасности, о выполнении работ в определенном месте (местности) или структурном подразделении, и другое.

Кроме того, причинами могут быть отсутствие документального подтверждения постоянной, в течение полного рабочего дня, занятости на работах, предусмотренных списком; отсутствие в персонифицированном учете за спорный период работы сведений об уплате работодателем страховых взносов в пенсионный фонд. Возможен и такой вариант: сведения об уплате страховых взносов есть, но нет сведений о "коде льготы".

С какими трудностями столкнулся Семенов, доказывая свой льготный стаж? Во-первых, с недобросовестным хранением документов. У одного работодателя - ОО "Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов" - затопило бухгалтерию, и нужные документы были утрачены. Другой - "СМУ 8" - стал банкротом, но документы, как положено по закону, в архив не сдал. К счастью, в суде удалось доказать, что истец работал кровельщиком по рулонным кровлям в "НОО ВОИ" в 2003-2006 годах при полной занятости. Кроме записей в трудовой книжке и выписок из лицевого счета, суд учел и показания свидетелей - бывших коллег Семенова.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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А вот еще с одним сюрпризом от работодателя оказалось сложнее. Уже после увольнения из ООО "СМУ 8" Семенов обнаружил запись в собственной трудовой книжке о том, что полтора года (в 2010-2012 годах) он трудился не кровельщиком, а бетонщиком. Он считает, что эта запись появилась в документе по ошибке, вот только доказать ошибочность записи пока не удалось.

Пройдя две судебные инстанции, Андрей Семенов надеется на третью и намерен обжаловать решение суда в кассационном порядке.

Консультация

Как избежать подобной нервотрепки в будущем тем, кто сейчас трудится в опасных условиях? Рекомендации дает адвокат Татьяна Яцученко:

- Главное - очень серьезно отнестись к содержанию заключаемого или заключенного трудового договора. На что обратить внимание прежде всего.

Во-первых, наименование должности в трудовом договоре должно точно соответствовать наименованию должности в списке, используемом при определении права на досрочную пенсию.

Во-вторых, в трудовом договоре должны быть отражены вредные или опасные условия труда, и в качестве гарантии и льготы - право на досрочную пенсию по возрасту по соответствующему основанию.

Если документ содержит эти сведения, то остается проверить, оплачивает ли за вас работодатель страховые взносы, в том числе по дополнительному страховому тарифу, в связи с работой в таких условиях труда, и отражен ли в сведениях персонифицированного учета за период работы "код льготы". Эту информацию вы имеете право получить в Пенсионном фонде по месту жительства.

Если совокупность указанных сведений есть, то проблем с реализацией права на досрочную пенсию не будет, в том числе при изменении законодательства, поскольку основным конституционным принципом является принцип правовой определенности, - сохранение ранее приобретенных прав.

В случае, когда имеет место несоответствие наименования должности, отсутствует специальная оценка условий труда либо вы не согласны с ее результатами, обратитесь к работодателю с соответствующими просьбами, чтобы он имел возможность самостоятельно устранить недостатки. В случае отказа вы вправе обратиться в инспекцию труда с жалобой либо уйти к другому работодателю, который соблюдает права и законные интересы работника.

Между тем

Борьба за досрочную пенсию влетает Андрею Семенову в копеечку. После окончания тяжбы с Управлением Пенсионного фонда РФ в Калининском районе Новосибирска он снова обратился в суд и потребовал взыскать с ответчика расходы на помощь юриста - 40 тысяч рублей. В управлении, конечно же, возражали - чиновники считают, что раз суд удовлетворил требования Семенова не полностью, а лишь частично, то и судебные издержки ему компенсировать целиком не следует. Готовы были заплатить разве что десять тысяч. В результате суд обязал УПФР возместить Андрею Семенову 25 тысяч рублей. Семенов расстроен: "Я, чтобы юристу заплатить, даже на лекарствах экономил".

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