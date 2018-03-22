Алтайский завод "Барнаултрансмаш" попытались "подставить" недобросовестные конкуренты из другой страны. Причем произошло это уже не в первый раз. "РГ" стали известны эксклюзивные подробности.

Как рассказали представители "Барнаултрансмаша", в середине декабря 2015 года к руководству индийского предприятия Engine Factory Avadi, выполняющего государственный контракт по ремонту и модернизации БМП-2 российского производства, обратились менеджеры завода, расположенного в городе Токмаке Запорожской области (раньше он назывался дизелестроительным заводом им. Кирова). Украинцы предложили поставлять двигатели УТД-29 в качестве альтернативы старым силовым агрегатам, стоящим на боевых машинах пехоты, поставленных в Индию из России.

Индийцы не поленились навести справки. Выяснилось, что силовой агрегат УТД-29 никогда не производили на украинских заводах: двигатель был разработан для нужд советских Вооруженных сил и серийно выпускается на

АО "Барнаултрансмаш", обладающем исключительными правами на изготовление этого изделия. Позже выяснилось, что украинская сторона через подставные организации, находящиеся под юрисдикцией США, Великобритании и Индонезии, пыталась закупить в России пятьдесят двигателей УТД-29 с целью перепродажи под видом установочной серии перекупленных российских изделий.

История с "украинскими" двигателями для БМП получила продолжение в мае 2017 года. В "Барнаултрансмаш" поступил официальный запрос от юридической организации, работающей в интересах ВПК Республики Казахстан: является ли российское предприятие единственным мировым изготовителем двигателей серии УТД-20, и выдавало ли оно лицензии на выпуск этих изделий за рубежом? В частности, обладает ли украинская государственная компания "Укрспецэкспорт" лицензией на производство двигателей семейства специального назначения УТД для легкой бронетехники? Казахстанской стороне ответили, что с 2008 года "Барнаултрансмаш" отказался от иностранных представителей и дистрибьюторов. Однако с 2013-го по 2015 год на предприятие неоднократно обращались различные украинские компании с целью получения статуса официального представителя предприятия на территории этой страны. На все запросы российское предприятие отвечало отказом.

Но недавно выяснилось, что в 2014 году "Укрспецэкспорт", в соответствии с договором, заключенным с минобороны Казахстана, поставил одиннадцать новых двигателей УТД-20. После проверок и экспертиз специалисты "Барнаултрансмаша" установили, что данная серия на предприятии не изготавливалась. Однако в июне 2006 года завод поставил одиннадцать таких изделий на одну из баз хранения военной техники под Пензой. Их номера по последним четырем цифрам совпадают с номерами двигателей, проданных в Казахстан. Вполне вероятно, что через какое-то время они были реализованы украинской стороне в рамках военно-технического сотрудничества между Россией и Украиной. При перепродаже на силовых агрегатах изменили кодировки страны-производителя, года и месяца выпуска, а номера двигателей, которые идут в самом конце строчки, решили не трогать.

Также руководство алтайского предприятия отметило, что до 2014 года получало неоднократные обращения от компаний, работающих в интересах минобороны Республики Казахстан, которые предлагали заключить договоры на поставку двигателей серии УТД для БМП-1 и БМП-2. Однако потом такие предложения перестали поступать - вероятно, казахстанские оборонщики получили украинские аналоги.

ВПК Украины и "Укроборонэкспорт" за последние четыре года неоднократно становились фигурантами скандалов, связанных с промышленным шпионажем, поставками под видом новой техники узлов и агрегатов ранее эксплуатировавшихся изделий, а также контрафакта.

По словам экспертов, украинские власти форсированными темпами пытаются перейти на стандарты НАТО. Однако производственные мощности, технологическая база и широкая номенклатура резервных запасов, относящихся к советскому прошлому и периоду кооперации в рамках СНГ, как и нынешние экономические реалии, связанные со спадом в промышленном секторе и всей экономике этой страны, не позволяют украинской стороне в ближайшие годы перейти на западные оружейные и производственные стандарты.

Так, например, в 2016 году основу украинских экспортных военных поставок составили БМ "Оплот", Т-64БВ-1, различные модификации БТР-3 и БТР-4, БРДМ, комплектующие узлов и агрегатов, стрелковое вооружение, включая крупнокалиберные пулеметы. Их поставляют в страны, располагающие военной техникой и оружием, изготовленным по стандартам советского или российского производства. Аналоги украинского оборонного экспорта, как правило, дешевле, чем у конкурентов, в число которых входит и РФ, а значит, и более доступны. Хотя на международном рынке вооружений низкая цена рассматривается как объективное отражение более низкого качества. Специалистам в области вооружений и военной техники хорошо известны нарекания, вызванные качеством сплавов и элементной базы, которые применялись при производстве Т-64 и БМ "Оплот", поставленных Украиной Таиланду. То же самое касается БТР-4, проданных Ираку.

Между тем

Алтайский завод не может обратиться в судебные инстанции, поскольку время на получение международного патента на силовые агрегаты УТД старых модификаций давно прошло. К тому же, по мнению экспертов, случаи торговли контрафактом военной техники будут сходить на нет. Покупатели из других стран теперь обращаются в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, что обеспечивает легальность поставок, и недобросовестным конкурентам обмануть партнеров будет все сложнее.