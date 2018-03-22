Новости

Летевший во Владивосток самолет сел в Новосибирске 04:56
США потратят 8 миллионов долларов на поддержку прав человека в КНДР 04:51
Вашингтон выделит 420 миллионов долларов на помощь Киеву 04:50
Президент Эстонии выступит с речью на русском языке 04:37
Из-за нападений в Мексике отменили занятия в школах 04:26
Песков рассказал о противоречиях в деле об отравлении Скрипаля 04:22
"Взрывник из Остина" совершал подрывы из-за "проблем в личной жизни" 04:17
Из-за грязной воды на севере Италии ввели режим ЧС 04:04
Компенсационный пакет Маска от Tesla составит 55 миллиардов долларов 03:57
Пушков: Киев ломает экономику Украины через колено 03:35
Метеорологи рассказали о погодных рекордах в минувшем году 03:30
Правительство Перу вслед за президентом подало в отставку 03:20
МВД возбудило дело по факту хищения 2,5 млрд рублей из банка 02:48
В Бразилии из-за масштабной аварии 14 штатов остались без света 02:41
В Тунисе против митингующих применили газ 02:26
Массовые забастовки и митинги стартовали во Франции 02:21
В столице Ирландии загорелся отель 01:58
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Иране 01:49
Министр обороны России сравнил армию с ледоколом 01:45
В доме подозреваемого во взрывах в Остине найдена взрывчатка 01:24
Фигуристы из России стали вторыми по итогам короткой программы на ЧМ 00:58
Более четырех тысяч авиарейсов отменили в США из-за снегопада 00:51
В Мадриде при разгоне акции протеста мигрантов ранены трое полицейских 00:51
Захарова опровергла слухи о возможной отставке Лаврова 00:34
Экс-депутат Госдумы задержан по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей 00:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
22.03.2018 03:22
Проект: В регионах

Навести мосты

"Сибцем" предлагает конкурентоспособные стройматериалы дорожникам, нефтяникам и газовикам
Текст: Юлия Славина (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири №7522 (59)
Холдинг "Сибирский цемент" награжден медалью XXVI специализированной выставки "Строительство и архитектура" за производство продукции с высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Победу в номинации "Конкурентоспособность" компании принес портландцемент ПЦ 500-Д0-Н - продукция обладает повышенной коррозийной стойкостью.

Выставка состоялась в январе этого года в Красноярске и собрала более 150 ведущих компаний-производителей из 22 регионов России и зарубежных стран. Они представили лучшие образцы современных стройматериалов и новые технологии возведения жилых и промышленных объектов. На стенде "Сибцема" можно было увидеть как общестроительные, так и специальные цементы. В том числе - и сульфатостойкий низкощелочной портландцемент ЦЕМ I 42,5Н СС НЩ, используемый при изготовлении бетона для сооружений, находящихся в условиях сульфатной агрессии, переменных температурных и климатических воздействий, а также тампонажный портландцемент ПЦТ I-G-СС-1/Class G (HSR).

В 2017 году Красноярский цемзавод почти вдвое увеличил объем сбыта цемента этого вида, реализовав 44,4 тысячи тонн данной продукции. Основной потребитель - компания "РН-Ванкор" (дочернее общество нефтегазовой корпорации "Роснефть"), оператор по освоению месторождений Ванкорского кластера в Туруханском и Таймырском районах Красноярского края.

Отмеченный медалью цемент марки ПЦ 500-Д0-Н может применяться при изготовлении бетона для дорожных и аэродромных покрытий, строительства мостов и других ответственных сооружений. В 2017 году Красноярский завод поставлял этот уникальный материал для реконструкции перрона в международном аэропорту Емельяново.

С помощью цементов, произведенных сибирским холдингом, строят и другие значимые объекты - спорткомплекс "Платинум Арена" в Красноярске, автомобильную дорогу федерального значения "Чита - Забайкальск" и промышленный комплекс "ЗапСибНефтехим" в Тюменской области. Кроме того, компания, общая мощность цементных заводов которой составляет 5,6 миллиона тонн в год, продолжает работать с застройщиками современных жилых комплексов в разных городах СФО.

Среди самых современных видов продукции, выпускаемой холдингом, - цветные кровельные листы "Волнаколор", фасадные плиты "Виколор" и "Красстоун". Их представила в феврале в Новосибирске на крупнейшей в Сибири выставке строительных и отделочных материалов WorldBuild Siberia/SibBuild 2018 "дочка" "Сибцема" - ООО "Комбинат "Волна". Участники форума (около 150 производителей и поставщиков из России, Азербайджана, Казахстана, Италии и Японии) обратили особое внимание на новинку - хризотилцементный цветной "Сайдинг-Виколор". К слову, этот легкий и не поддерживающий горение материал уже завоевывает популярность у потребителей в европейской части России.

- Мы активно участвуем в отраслевых форумах, которые служат удобными площадками для встреч с коллегами, знакомства с потенциальными партнерами и обсуждения возможностей сотрудничества, - подчеркивает первый вице-президент АО "ХК "Сибцем" Геннадий Рассказов. - Потребители получают подробную информацию о нашей продукции, способах ее упаковки и доставки. А мы, в свою очередь, оцениваем, какие строительные материалы и сервисы наиболее популярны сегодня. Все это помогает выстроить конструктивный диалог, сделать сбытовую деятельность нашей компании еще более эффективной.

 

На правах рекламы

Главное сегодня

Песков рассказал о противоречиях в деле об отравлении Скрипаля
Захарова опровергла слухи о возможной отставке Лаврова
Путин и Трамп согласились с нежелательностью гонок вооружений
В Киеве произошли столкновения между полицией и митингующими
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией