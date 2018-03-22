Холдинг "Сибирский цемент" награжден медалью XXVI специализированной выставки "Строительство и архитектура" за производство продукции с высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Победу в номинации "Конкурентоспособность" компании принес портландцемент ПЦ 500-Д0-Н - продукция обладает повышенной коррозийной стойкостью.

Выставка состоялась в январе этого года в Красноярске и собрала более 150 ведущих компаний-производителей из 22 регионов России и зарубежных стран. Они представили лучшие образцы современных стройматериалов и новые технологии возведения жилых и промышленных объектов. На стенде "Сибцема" можно было увидеть как общестроительные, так и специальные цементы. В том числе - и сульфатостойкий низкощелочной портландцемент ЦЕМ I 42,5Н СС НЩ, используемый при изготовлении бетона для сооружений, находящихся в условиях сульфатной агрессии, переменных температурных и климатических воздействий, а также тампонажный портландцемент ПЦТ I-G-СС-1/Class G (HSR).

В 2017 году Красноярский цемзавод почти вдвое увеличил объем сбыта цемента этого вида, реализовав 44,4 тысячи тонн данной продукции. Основной потребитель - компания "РН-Ванкор" (дочернее общество нефтегазовой корпорации "Роснефть"), оператор по освоению месторождений Ванкорского кластера в Туруханском и Таймырском районах Красноярского края.

Отмеченный медалью цемент марки ПЦ 500-Д0-Н может применяться при изготовлении бетона для дорожных и аэродромных покрытий, строительства мостов и других ответственных сооружений. В 2017 году Красноярский завод поставлял этот уникальный материал для реконструкции перрона в международном аэропорту Емельяново.

С помощью цементов, произведенных сибирским холдингом, строят и другие значимые объекты - спорткомплекс "Платинум Арена" в Красноярске, автомобильную дорогу федерального значения "Чита - Забайкальск" и промышленный комплекс "ЗапСибНефтехим" в Тюменской области. Кроме того, компания, общая мощность цементных заводов которой составляет 5,6 миллиона тонн в год, продолжает работать с застройщиками современных жилых комплексов в разных городах СФО.

Среди самых современных видов продукции, выпускаемой холдингом, - цветные кровельные листы "Волнаколор", фасадные плиты "Виколор" и "Красстоун". Их представила в феврале в Новосибирске на крупнейшей в Сибири выставке строительных и отделочных материалов WorldBuild Siberia/SibBuild 2018 "дочка" "Сибцема" - ООО "Комбинат "Волна". Участники форума (около 150 производителей и поставщиков из России, Азербайджана, Казахстана, Италии и Японии) обратили особое внимание на новинку - хризотилцементный цветной "Сайдинг-Виколор". К слову, этот легкий и не поддерживающий горение материал уже завоевывает популярность у потребителей в европейской части России.

- Мы активно участвуем в отраслевых форумах, которые служат удобными площадками для встреч с коллегами, знакомства с потенциальными партнерами и обсуждения возможностей сотрудничества, - подчеркивает первый вице-президент АО "ХК "Сибцем" Геннадий Рассказов. - Потребители получают подробную информацию о нашей продукции, способах ее упаковки и доставки. А мы, в свою очередь, оцениваем, какие строительные материалы и сервисы наиболее популярны сегодня. Все это помогает выстроить конструктивный диалог, сделать сбытовую деятельность нашей компании еще более эффективной.

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