Сегодня, 22 марта - Всемирный день воды. Его отмечают уже четверть века - с тех пор, как в 1993 году Генеральная ассамблея ООН призвала все страны проводить в этот день экологические акции, направленные на сохранение водных богатств планеты. Как отметил заместитель руководителя Верхне-Обского Бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Владимир Кормаков, в Алтайском крае нет дефицита воды за исключением бессточной системы вод Обь-Иртышского бассейна (в Кулундинской степи). Но есть проблемы с ее качеством, поэтому особое внимание в крае уделяют сохранности и защите водных объектов от загрязнения.

- За последние двенадцать-тринадцать лет забор воды в Алтайском крае сократился на 25 процентов, в два-три раза уменьшился сброс загрязняющих веществ - нефтепродуктов, фенолов, железа, - подчеркивает Владимир Кормаков. - Но при этом состояние водных объектов не улучшилось. Несмотря на способность рек и озер к самоочищению, фоновое загрязнение в них сохраняется на прежнем уровне. А это значит, что увеличился неорганизованный сброс, который не учитывается в официальной статистике. Это мусорные свалки по берегам рек, ливневые стоки и другие источники загрязнения. Сказывается и недостаточный контроль деятельности водопользователей.

По словам начальника комплексной лаборатории мониторинга среды Алтайского центра гидрометеорологии Киры Шутовой, если деятельность предприятий-водопользователей контролируется, и они обязаны устанавливать очистные сооружения, то поверхностный сток в водные объекты из населенных пунктов, небольших ферм, неорганизованных свалок сложно отследить. В Алтайском крае много сельскохозяйственных территорий, и с них с поверхностными стоками в водоемы поступает большое количество загрязняющих веществ. Этот объем трудно оценить, но он влияет на уровень загрязнения водных объектов.

Анализ показывает, что состояние рек в крупных промышленных центрах, таких как Барнаул, Бийск, Рубцовск, и протекающих по территории небольших населенных пунктов, где нет крупных производств, практически одинаковое. Уровень загрязнения водных объектов в этих небольших городах и селах не ниже, чем в индустриальных центрах.

- Большинство водных объектов в Алтайском крае, за которыми мы ведем постоянное наблюдение, относятся к третьему классу загрязненности из пяти, но у ряда водоемов, например, реки Барнаулки, - более высокий, четвертый класс, - пояснила Кира Шутова. - У Барнаулки только два организованных сброса от предприятий, основное загрязнение идет именно от поверхностных стоков и приточности. Другой хронически загрязненный объект - река Кулунда. Она не протекает возле крупных промышленных центров, но также имеет четвертый класс загрязненности.

С 2013 года государственной программой развития водохозяйственного комплекса России предусмотрены меры по экологической реабилитации водных объектов, позволяющие восстановить природную способность рек и озер к самоочищению. С этого времени в Алтайском крае активно проводят мероприятия по расчистке водоемов, которые финансируются из федерального бюджета за счет средств, поступивших от алтайских водопользователей.

- Так, в 2016 году была проведена реабилитация Павловского водохранилища в Павловском районе, и сейчас этот водоем стал популярной зоной отдыха не только у жителей района, но и у барнаульцев. В прошлом году началась работа по восстановлению озера Михайловского в Михайловском районе, и в 2018-м водоем будет приведен в порядок. Также в этом году начнется реабилитация озера Колядинского в Тюменцевском районе. Кроме того, администрация Барнаула разработала документацию по расчистке и экологической реабилитации рек Барнаулка и Пивоварка. Но прежде чем приступить к их восстановлению, надо устранить все источники загрязнения, а это очень масштабная задача, - рассказал Владимир Кормаков.

- В Барнауле также проведена большая работа по узаконению бесхозных ливневых коллекторов. "Ливневки", которые ранее принадлежали предприятиям, а потом были заброшены, теперь поставлены на баланс города, приведены в порядок, и стоки в них контролируют. Эта работа не всегда заметна, но она несет очень большой экологический эффект, поскольку позволяет выявлять источники загрязнения водных объектов, - отметила Кира Шутова.

- Но вода - это не только источник жизни на земле. Водная стихия может быть опасна, - подчеркнул Владимир Кормаков. - Поэтому важное направление программы развития водохозяйственного комплекса - защита населения от негативного стихийного воздействия: наводнений, паводков. Это строительство защитных сооружений, ремонт действующих гидротехнических объектов, расчистка русел рек. Благодаря активной позиции губернатора Алтайского края Александра Карлина и правительства региона в 2018-2019 годах в крае будет построено два крупных защитных сооружения в селе Чарышском Чарышского района и селе Быстрянке Красногорского района. Это очередные объекты, возводимые в регионе после масштабного наводнения 2014 года.

Также для защиты населенных пунктов от паводковых вод в Алтайском крае идет планомерная работа по реконструкции гидротехнических сооружений. Масштабный проект был реализован в 2016 году в Бийске, где построена защитная дамба на реке Оби в микрорайоне Зеленый Клин. В этом году Верхне-Обское Бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов завершит капитальный ремонт берегоукрепительной дамбы на реке Катуни в поселке Лесном в Бийском районе.

- Хотелось бы поздравить всех жителей Алтайского края с Днем воды и напомнить о ценности этого природного ресурса, без которого невозможна жизнь на земле. Все мы являемся водопользователями, и от каждого из нас зависит сохранение водных объектов и то, какую воду мы будем пить и использовать в хозяйственных целях, - отметил заместитель руководителя Верхне-Обского Бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Владимир Кормаков.

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