В Алтайском крае в туристическом субкластере "Белокуриха-2" ввели в строй электроподстанцию и ЛЭП на 110 кВ. К июню этого года энергетики обещают подключить строящиеся и уже готовые объекты к энергоснабжению. На инфраструктурное обустройство туркластера направлено около двух миллиардов рублей бюджетных средств, но пока площадка обеспечена только подъездной дорогой и ЛЭП. Газ и воду здесь ждут к концу 2018-го.

Торжественное открытие подстанции и линии электропередачи состоялось 15 марта. Правда, в эксплуатацию новые энергообъекты еще не ввели - нужны разрешительные документы Ростехнадзора. В компании, строившей ЛЭП, надеются, что на это уйдет не больше двух месяцев, и к началу активного строительного сезона, в мае-июне, начнется подача электроэнергии.

- У нас уже более 35 заявок на строительство объектов в "Белокурихе-2", - отметил заместитель председателя правительства региона Виктор Мещеряков. - Отдельные туристические объекты уже действуют - это музейно-архитектурный комплекс "Андреевская слобода", скульп-турные группы, лыжно-биатлонный комплекс, возводится горнолыжный комплекс на Мишиной горе.

Сейчас на территории кластера есть шесть туробъектов. Нынешним летом якорный инвестор проекта планирует открыть уже построенный ресторан. А к концу года будет сдано в эксплуатацию два гостиничных комплекса. К тому времени на площадке "Белокурихи-2" должны заработать все инженерные сети.

- Строительство газопровода, а также сетей водоотведения и канализования запланировано завершить в первом полугодии 2018-го, - пояснил корреспонденту "РГ" начальник управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров. - Но с учетом времени, необходимого на пуско-наладочные работы, получить разрешительные документы и ввести инженерные сети в эксплуатацию мы сможем к концу нынешнего года.

Напомним, что строительство транспортной и инженерной инфраструктур "Белокурихи-2" осуществляется на средства федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011-2018 годы", в которую проект туристического субкластера был включен в 2013-м.

Три года назад к площадке нового курорта подвели автодорогу, потратив около одного миллиарда рублей средств из федерального и регионального бюджетов. А с 2016-го в субкластере прокладывают инженерные коммуникации - сети газо-, энерго-, водоснабжения и канализования. На всю инженерную инфраструктуру по федеральной программе выделено более 900 миллионов рублей: свыше 200 миллионов - на газопровод, почти 400 миллионов - на сети водоснабжения и канализации и 317 миллионов рублей - на ЛЭП с подстанцией.

Региональные власти рассчитывают продолжить инфраструктурное обустройство "второй Белокурихи" с принятием новой федеральной программы развития внутреннего и въездного туризма. "Мы подготовили проекты строительства двух автомобильных дорог до горы Мишиной и горы Глухариной на площадке будущего курорта. Будем подавать заявки на финансирование этих объектов по новой программе, которая начнет действовать с 2019 года", - пояснил зампред правительства Алтайского края Николай Чиняков.

- Все участники проекта с нетерпением ждали подведения сетей электроснабжения к площадке туркластера, - комментирует ситуацию руководитель компании-якорного инвестора "Белокурихи-2" Константин Ежов. - Это станет импульсом для активной застройки курорта. Надеемся, что до конца 2018 года будет завершен подвод и остальных коммуникаций - системы водоснабжения, водоотведения и газопровод. Конечно, мы понимаем, что подключение к ним станет возможно после строительства внутренних сетей в туркластере.

По словам Константина Ежова, сейчас в проекте "Белокуриха-2" участвуют десять инвесторов из разных регионов Сибири. Еще несколько заявок от желающих находится на рассмотрении в правительстве Алтайского края. Только в прошлом году, по данным администрации города Белокурихи, частные инвесторы вложили в строительство кластерных объектов около 410 миллионов рублей. В целом же с начала реализации проекта объем частных инвестиций, по оценке экспертов, превысил два миллиарда рублей.

Инвесторы нового курорта настроены решительно и обещают в течение ближайших пяти лет застроить территорию "Белокурихи-2" туристическими и санаторными объектами. С учетом высокого спроса на отдых в действующей Белокурихе пуск второй очереди позволит увеличить туристический поток в курортную зону.

Кстати

Якорный инвестор "Белокурихи-2" разработал два новых проекта расширения туристической и оздоровительной зон действующего курорта. Проекты "Белокуриха-3" и природного парка "Предгорья Алтая" также станут претендентами на софинансирование по новой федеральной программе развития внутреннего и въездного туризма в РФ. Федеральное агентство по туризму оценивает возможный объем средств на реализацию туристических проектов Алтайского края в 2019-2020 годах в 400 миллионов рублей.