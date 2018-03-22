Верховный суд РФ оставил в силе решение Кемеровского областного суда, который отменил правила землепользования и застройки, разрешавшие возводить жилье на особо охраняемой природной территории (ООПТ).

Окружающие Кемерово сосновые боры - это "легкие" промышленного сибирского города. Село Елыкаево, расположенное в 25 километрах от областного центра, стоит на берегу Томи, откуда до леса с высокими соснами рукой подать. Экологически чистое место для жизни да и только. А в рекреационной зоне ООПТ, предусмотренной генпланом сельского поселения, законом не разрешено ни строительство жилых домов, ни обустройство дачных участков.

Но однажды в вековом бору застучали топоры, и за селом выросли коттеджи, огороженные высокими заборами. А те участки леса, которые еще не вырубили, успели продать либо сдать в аренду частникам или юрлицам. Судьбой бора озаботились члены местного садового товарищества и активисты Общероссийского народного фронта. На составленной ими карте зеленым отмечены островки, которые удалось оградить от вырубки. А остальные участки, выведенные из лесного фонда и, получается, обреченные на уничтожение, - черным.

- Механизм простой: сначала земли переводят из лесов особой природной категории в земли поселений, затем идет череда продаж, и последний в списке покупателей уже не несет никакой ответственности за незаконное приобретение лестного участка, - прокомментировал ситуацию корреспонденту "РГ" доктор биологических наук Андрей Куприянов.

В свою очередь прокуратура области провела проверку и установила, что в 2015 году Совет народных депутатов Кемеровского муниципального района утвердил правила землепользования и застройки муниципального образования "Елыкаевское сельское поселение". Согласно документу, покрытые лесом земельные участки общей площадью 2,6 гектара, относившиеся ранее к лесам первой группы лесопарковой зоны, стали относиться к жилой зоне. Получается, на месте деревьев возрастом 99-130 лет одним росчерком пера разрешили строительство домов.

- Однако, решая судьбу участков, депутаты не учли положения генплана сельского поселения, - уточнила старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию по СМИ Елена Тушкевич. - В связи с этим заместитель прокурора области обратился в суд. Правила землепользования он потребовал признать недействующими в части установления территориальной зоны жилой застройки в границах участков, покрытых лесом. К слову, четырнадцать из шестнадцати таких участков отвели под строительство дач и два - под частное жилье. В сентябре прошлого года Кемеровский областной суд требования прокурора удовлетворил. Ответчик - районный Совет народных депутатов - обжаловал решение в Верховном суде РФ. Однако последний отклонил жалобу. Решение уже вступило в законную силу.