Первая на Кавказе женская команда регби тренируется в Махачкале. Магомед Гаджимагомедов, главный тренер, собирал ее несколько лет. Не каждая семья решится отдать дочку в этот спорт. А сейчас, пожалуйста, все как на подбор: Забия, Наида, Саида, Фатима, Джамиля, Ашура и, конечно, Леночка... А всего во взрослой сборной и в молодежке играют 25 девушек. Чего добились дагестанские девчата в игре, придуманной джентльменами для джентльменов?

У команды масса побед на разных турнирах, несколько дагестанок играют за сборную России, сестры Байзат и Наврат Хамидовы признаны в мировой элите регби. А Байзат так и вовсе вошла в пятерку лучших игроков планеты.

Все девочки учатся в университете на физкультурном факультете, получают стипендию. Но поначалу привлечь их в команду было очень нелегко. Если к тому, что девушка может заниматься самбо или волейболом, в Дагестане уже привыкли, то регби многие восприняли в штыки. Родителям этот спорт кажется грубым, агрессивным, и Магомеду нередко приходится буквально уговаривать осторожных родственников.

Магомед Гаджимагомедов в прошлом борец, мастер спорта. Руки у него - как кувалды, и характер, говорят, суровый.

- Если бы мне десять лет назад сказали, что я буду тренировать девочек, я бы сам не поверил, - признается он. - А теперь прикипел душой. Женский спорт, особенно юниорский, - это такая морока. У борцов или у боксеров парень может от тренера и по голове получить слегка, сразу просветление наступает. А с девочками так нельзя. У меня у самого дочки, уж я знаю, что говорю. У них психология, аура тонкая, переменчивая. Сегодня они так хотят, завтра - по-другому.

Гаджимагомедов все-таки нашел подход: он сразу предупреждает юных спортсменок-новобранцев, что главное - дисциплина. Не пропускать ни одного занятия - вот его условие. Барышни тренируются упорнее ребят, у них больше ответственности.

Забия Меджидова - играющий тренер, волосы - как вороново крыло, тонкие черты лица, глаза - угольки. Если не залюбуешься ею, значит, совсем ты черствый человек. Когда-то она занималась баскетболом, а потом перешла в регби и не жалеет.

- На нас смотрят как на женщин за рулем. "О, а ты что здесь делаешь? Это не твое место", - говорит она. - Но постепенно все меняется, появляется уважение. Мы тренируемся на стадионе "Труд", и когда мужчины смотрят, как, скажем, наша нападающая Лена Шорникова бежит стометровку или выбивает мяч чуть не за пределы поля, скепсис у них проходит.

Напрасно думают, что регби - грубый спорт, недаром ведь его джентльмены придумали. Например, с судьей может говорить только капитан, но сначала он должен попросить разрешение задать вопрос. Если судья ответит "нет", надо развернуться и уйти.

Споют ли когда-нибудь девушки из Дагестана свою хаки - устрашающую песню, которую перед матчем по традиции исполняет одна из самых успешных команд мира из Новой Зеландии? Хаки этой женской дружины невозможно забыть, она уже стала историей спорта.

- Когда станем знаменитыми, наверное, станцуем перед игрой лезгинку, - мечтает Забия. - А пока надо больше тренироваться, с песнями и танцами со временем разберемся.