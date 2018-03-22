Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
22.03.2018,  
11:00
Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

На Ставрополье отработают боевой пуск ракеты "Искандер-М"

На полигоне в Ставропольском крае начались учения ракетного соединения 58-й Общевойсковой армии Южного военного округа, на вооружении которого стоят современные оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
В войска ЮВО поступили "всеядные" минометы "Сани"

Как рассказал начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, ракетчики в ходе учений отработают условные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим позиции ракетного комплекса и командные пункты условного противника, группировки войск и другие наземные цели.

- Боевые расчеты "Искандер-М" проведут тренировки на системах управления и технического обеспечения. Кроме того, ракетчики будут совершенствовать действия при работе на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах. Механики-водители закрепят навыки вождения в различных условиях местности с преодолением естественных препятствий и маневрирования в ограниченном пространстве, - отметил Астафьев.

В учениях будут задействованы более 500 военнослужащих и около 60 единиц техники.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
вооружение России
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Американцы испытают боевой лазер на истребителе F-15 Eagle 10:46
Шойгу обсудил с генералами оборонные заказы 05.12.2017
Мотострелки ЦВО получат "противотанковые" УАЗы 12.07.2017