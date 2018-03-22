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22.03.2018 12:57
Проект: В регионах

Чериняни по-бызовски

Домашний музей под Печорой превратился в туристский центр
Текст: Вера Черенева
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7523 (60)
В 20-ти километрах от города Печоры, что в Республике Коми, есть деревня Бызовая. Там живут всего 122 человека. При этом каждый год в Бызовую приезжают сотни туристов, и среди них не только жители Коми. Принимали здесь путешественников из Италии, Чехии, Германии, и у всех туристов один пункт назначения - подворье Апанасенко-Шаховых. За несколько лет обычная деревенская семья создала здесь самый настоящий домашний музей, экспозиция которого рассказывает о быте жителей Северного Предуралья.
Фото: Предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК Рыбные пироги чериняни коми-ижемцы пекли по особым поводам. Фото: Предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК
Рыбные пироги чериняни коми-ижемцы пекли по особым поводам. Фото: Предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК

На подворье у Апанасенко-Шаховых живут не коровы и козы, а настоящие северные олени.

- Несколько лет назад привезли к нам в Печору трех оленей, чтобы забить на мясо, но животные оказались старыми. Никто не знал, что с ними делать, и тогда мы с родителями забрали оленей к себе, - говорит Ирина Шахова.

Фото: Виктор Бобырь
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Содержать животных в домашних условиях непросто. Им нужен ягель, и каждую осень семья заготавливает до 300 мешков корма. Сейчас в хозяйстве по-прежнему три оленя. Правда, уже другие, помоложе. Животные ручные, хотя и со своим характером.

- Пород у северных оленей не выделяют. Но животные, которые водятся в районе Усинска, обладают вздорным нравом, а олени с Ямала, наоборот, покладистые, - рассказывает Ирина.

В семье Шаховых знают своих предков до 14-го колена. Сейчас во всех регионах есть специалисты, у которых можно заказать родо-словную, но здесь обошлись без их помощи - сами поднимали церковно-приходские книги и искали. В итоге семья смогла найти род-ственников за Уралом и на Вологодчине. Прадед Ирины был оленеводом. Он водил стада через Уральские горы на запад Ханты-Мансийского автономного округа. Но при этом семья его жила в Бызовой, в обычном деревенском доме, а сам чум для оленевода играл роль этакой походной палатки. Вот и сейчас в центре подворья стоит летний чум. Внутри - традиционные предметы, которыми веками пользовались коми-ижемцы. Особое место занимают пимы - меховые сапоги. В северных районах был всегда развит кожевенный промысел, в больших семьях зимнюю обувь шили себе сами.

Фото: Фото предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК
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Так сложилось, что у Апанасенко-Шаховых было не принято выкидывать старинные вещи. У них сохранилась целая коллекция утюгов: от угольных до первых электрических, в доме до сих пор работает старенький патефон, на нескольких десятках пластинок нет ни одной царапины. Остались даже шелковые китайские платки начала XX века. Конечно, экспонаты домашнего музея не являются чем-то уникальным, но через предметы, которые передавались в отдельно взятой семье из поколения в поколение, можно проследить историю страны в целом. Свои реликвии семья часто вывозила в Печору и другие города Коми.

- Мы издавна участвовали в различных конкурсах и фестивалях, где рассказывали про историю своей семьи, про наши традиции, - говорит Надежда Васильевна, мама Ирины. - Но возить все эти вещи за сотни километров было неудобно, и в 2006 году мы открыли семейный музей.

Фото: Предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК
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Женщина уже привыкла к большому количеству посетителей в доме. Говорит, что ей, наоборот, приятно, когда люди, никогда не сталкивавшиеся с бытом коми-ижемцев, погружаются в эту тему, задают вопросы. Сама Надежда Васильевна больше всего любит рассказывать гостям о местной кухне. Она здесь особенная. Коми-ижемцы всегда жили небогато, белая мука использовалась только по большим праздникам. Из ржаной и ячневой хозяйки издавна пекли шаньги, причем начинкой чаще всего служили остатки каши. А по особому случаю делали чериняни - рыбные пироги.

В каждой деревне Коми существует свой рецепт приготовления чериняней. Надежда Васильевна обычно делает пироги из сига. Мелких рыбок заворачивает в дрожжевое тесто и ставит в печь на полчаса.

Фото: Фото предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК
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К Апанасенко-Шаховым приезжают школьные группы, индивидуальные туристы со всей страны и исследователи культуры Коми. Для всех в домашнем музее проводят интересные экскурсии.

- Ну а как иначе-то, - говорит Надежда Васильевна. - Традиции уходят, быт меняется, многие городские жители у нас в доме впервые в жизни видят русскую печь. Люди не знают, как топить баню, как вести стадо на выпас, даже как рыбачить в лодке. И я думаю, что об этом стоит рассказывать - как детям, так и взрослым.

Кстати

В подворье Апанасенко-Шаховых "Российская газета" попала во время экспедиции "От Балтики до Арктики", организованной совместно с информационным агентством БНК. За десять дней журналисты посетили 18 городов, деревень и сел Северо-Запада.

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