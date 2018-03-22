Мурманские власти обязали жилищников контролировать подачу тепла

Жителям Заполярья вернули более двух миллионов рублей переплаты за отопление. Как пояснила руководитель региональной жилищной инспекции (ГЖИ) Алена Кузнецова, неправомерное начисление возникло по вине теплоэнергетиков и в результате перетопа жилых домов. Когда ситуация вскрылась, по требованию ГЖИ был сделан перерасчет. Однако чаще все-таки бывает обратное - по окончании отопительного сезона гражданам приходится доплачивать за тепло, порой - пятизначные суммы. Власти региона потребовали изменить ситуацию.

Напомним, сегодня плата за тепло взимается с жителей Мурманской области равными долями в течение всего года, в том числе и летом. Как объясняют чиновники, это сделано для того, чтобы зимой, когда отопление включено, суммы за услуги ЖКХ были менее обременительными. Иными словами, жильцы платят за тепло в течение года не "по факту", они оплачивают некоторый расчетный объем этого ресурса, определенный заранее. Тем временем общедомовые приборы учета (ОДПУ), стоящие почти в каждом доме, считают реально потребленные домом гигакалории. Если жильцы заплатили за тепло больше, чем реально по-требили (например, в случае не слишком холодной зимы), им возвращают переплаченные деньги. Но если дому потребовалось тепла больше, чем оплачено, люди получают дополнительные квитанции. Однако иногда в появлении корректировочных счетов виновата не погода, а теплоэнергетики, которые устраивают дому "перетоп" или просто-напросто ошибаются в расчетах.

Такие ошибки повторяются ежегодно в разных городах региона и приводят к большим скандалам. Последний раз подобный инцидент имел место минувшей осенью в Североморске, где по итогам зимы 2016-2017 годов дополнительные квитанции за тепло с пятизначными суммами получили жильцы 23 домов. Аналогичные платежки были выставлены жителям нескольких домов в Кировске и Мурманске.

- Раньше мы платили 3195 рублей за тепло, а теперь пришла квитанция на 17335 рублей, - рассказала мурманчанка Светлана Виноградова. - При этом жители такой же квартиры в другом доме на Баумана получили квитанцию на пять с лишним тысяч. Откуда взялась такая разница?

- Если нам поставили такие теплосчетчики, то пусть их снимут! - добавил ее сосед по улице Михаил Линник. - Люди не в состоянии платить подобные суммы.

Чтобы необходимость доплаты за тепло возникала реже, областные власти потребовали от управляющих компаний наладить ежемесячный мониторинг потребления тепла - он даст возможность принять срочные меры, если выяснится, что в доме "перетоп", грозящий жильцам дополнительными счетами. Однако, чтобы избежать перетопа, нужно контролировать температуру и объем приходящего в дом по трубам теплоносителя. Такой возможности у УК нет, это сфера ответственности теплоснабжающей организации.

- Что касается теплосчетчиков, то они должны принадлежать ресурсоснабжающим организациям, - считает председатель правления Союза жилищно-коммунальных предприятий Мурманской области Юрий Дунин. - Именно им следует заниматься контролем потребления тепла. Ведь жильцы платят деньги за тепло не управляющим компаниям, а поставщикам ресурсов.

В Североморске проблему удалось решить. После скандала проверкой причин перетопа вплотную занялась комиссия, которая завершила свою работу 16 марта. Глава города Владимир Евменьков огласил выводы: при установке теплосчетчиков были допущены "технические просчеты", а УК не озаботилась снижением объема подачи теплоносителя. После этого североморские жилищники уменьшили его расход в 17 домах. В остальных шести зданиях это планируется сделать до 1 апреля. Кроме того, в 65 домах, также имеющих теплосчетчики, будет проведена проверка их работы. В ГЖИ были направлены материалы для отмены скандальной корректировки, и инспекция согласилась с выводами комиссии. Перерасчет за 2016 год будет проведен в сторону уменьшения, а за 2017 год - после дополнительного изучения всех обстоятельств, сообщила Алена Кузнецова.

Сейчас УК и теплоэнергетики в Североморске заключают договор о том, что именно ресурсоснабжающая организация будет обслуживать приборы учета и вести мониторинг потребления теплоносителя. Этот опыт стоит взять на во-оружение и в других городах Заполярья.

Прямая речь

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области:

- Управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК необходимо начать реальную работу по реализации мероприятий по энергосбережению. Наладить мониторинг и анализ объемов потребления тепла помесячно, чтобы для исполнителей коммунальных услуг малейшее отклонение объема в большую сторону было поводом к действиям. Динамика объемов потребления тепла должна постоянно отслеживаться управляющими организациями, а не быть для них "открытием" по итогам года.