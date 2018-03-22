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22.03.2018 12:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Жарко или холодно?

Мурманские власти обязали жилищников контролировать подачу тепла
Текст: Алексей Михайлов
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7523 (60)
Жителям Заполярья вернули более двух миллионов рублей переплаты за отопление. Как пояснила руководитель региональной жилищной инспекции (ГЖИ) Алена Кузнецова, неправомерное начисление возникло по вине теплоэнергетиков и в результате перетопа жилых домов. Когда ситуация вскрылась, по требованию ГЖИ был сделан перерасчет. Однако чаще все-таки бывает обратное - по окончании отопительного сезона гражданам приходится доплачивать за тепло, порой - пятизначные суммы. Власти региона потребовали изменить ситуацию.
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Контролировать приборы учета в жилых домах Мурманской области теперь будет ресурсоснабжающая организация. Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Контролировать приборы учета в жилых домах Мурманской области теперь будет ресурсоснабжающая организация. Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Напомним, сегодня плата за тепло взимается с жителей Мурманской области равными долями в течение всего года, в том числе и летом. Как объясняют чиновники, это сделано для того, чтобы зимой, когда отопление включено, суммы за услуги ЖКХ были менее обременительными. Иными словами, жильцы платят за тепло в течение года не "по факту", они оплачивают некоторый расчетный объем этого ресурса, определенный заранее. Тем временем общедомовые приборы учета (ОДПУ), стоящие почти в каждом доме, считают реально потребленные домом гигакалории. Если жильцы заплатили за тепло больше, чем реально по-требили (например, в случае не слишком холодной зимы), им возвращают переплаченные деньги. Но если дому потребовалось тепла больше, чем оплачено, люди получают дополнительные квитанции. Однако иногда в появлении корректировочных счетов виновата не погода, а теплоэнергетики, которые устраивают дому "перетоп" или просто-напросто ошибаются в расчетах.

Фото: depositphotos.com
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Такие ошибки повторяются ежегодно в разных городах региона и приводят к большим скандалам. Последний раз подобный инцидент имел место минувшей осенью в Североморске, где по итогам зимы 2016-2017 годов дополнительные квитанции за тепло с пятизначными суммами получили жильцы 23 домов. Аналогичные платежки были выставлены жителям нескольких домов в Кировске и Мурманске.

- Раньше мы платили 3195 рублей за тепло, а теперь пришла квитанция на 17335 рублей, - рассказала мурманчанка Светлана Виноградова. - При этом жители такой же квартиры в другом доме на Баумана получили квитанцию на пять с лишним тысяч. Откуда взялась такая разница?

- Если нам поставили такие теплосчетчики, то пусть их снимут! - добавил ее сосед по улице Михаил Линник. - Люди не в состоянии платить подобные суммы.

Чтобы необходимость доплаты за тепло возникала реже, областные власти потребовали от управляющих компаний наладить ежемесячный мониторинг потребления тепла - он даст возможность принять срочные меры, если выяснится, что в доме "перетоп", грозящий жильцам дополнительными счетами. Однако, чтобы избежать перетопа, нужно контролировать температуру и объем приходящего в дом по трубам теплоносителя. Такой возможности у УК нет, это сфера ответственности теплоснабжающей организации.

- Что касается теплосчетчиков, то они должны принадлежать ресурсоснабжающим организациям, - считает председатель правления Союза жилищно-коммунальных предприятий Мурманской области Юрий Дунин. - Именно им следует заниматься контролем потребления тепла. Ведь жильцы платят деньги за тепло не управляющим компаниям, а поставщикам ресурсов.

Фото: Сергей Ермохин/РИА Новости
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В Североморске проблему удалось решить. После скандала проверкой причин перетопа вплотную занялась комиссия, которая завершила свою работу 16 марта. Глава города Владимир Евменьков огласил выводы: при установке теплосчетчиков были допущены "технические просчеты", а УК не озаботилась снижением объема подачи теплоносителя. После этого североморские жилищники уменьшили его расход в 17 домах. В остальных шести зданиях это планируется сделать до 1 апреля. Кроме того, в 65 домах, также имеющих теплосчетчики, будет проведена проверка их работы. В ГЖИ были направлены материалы для отмены скандальной корректировки, и инспекция согласилась с выводами комиссии. Перерасчет за 2016 год будет проведен в сторону уменьшения, а за 2017 год - после дополнительного изучения всех обстоятельств, сообщила Алена Кузнецова.

Сейчас УК и теплоэнергетики в Североморске заключают договор о том, что именно ресурсоснабжающая организация будет обслуживать приборы учета и вести мониторинг потребления теплоносителя. Этот опыт стоит взять на во-оружение и в других городах Заполярья.

Прямая речь

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области:

- Управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК необходимо начать реальную работу по реализации мероприятий по энергосбережению. Наладить мониторинг и анализ объемов потребления тепла помесячно, чтобы для исполнителей коммунальных услуг малейшее отклонение объема в большую сторону было поводом к действиям. Динамика объемов потребления тепла должна постоянно отслеживаться управляющими организациями, а не быть для них "открытием" по итогам года.

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