Житель Новгородской области стал фигурантом уголовного дела, отказавшись платить алименты усыновленному ребенку. Сейчас ему грозят исправительные работы или даже лишение свободы на срок до года. Суд и служба судебных приставов руководствовались Семейным кодексом РФ, согласно которому усыновленные дети имеют те же права, что и родные. Поэтому отсутствие биологического родства не освободило новгородца от обязанности перечислять приемному сыну алименты, - а потом и от ответственности за их неуплату.

Эта история началась восемь лет назад. Новгородец, назовем его Владимир, познакомился с женщиной, которая в одиночку воспитывала трехлетнего сына. Пара зарегистрировала брак, и Владимир принял очень ответственное решение - усыновить мальчика. То есть по всем документам признать себя его отцом.

Несколько лет новгородец был добросовестным папой и мужем. Но потом в семье наступил разлад, супруги развелись.

- Женщина долгое время пыталась жить и растить ребенка самостоятельно, не рассчитывая на помощь от экс-супруга, - рассказывает главный специалист-эксперт Управления ФССП по Новгородской области Геннадий Стрелков. - Затем мальчик пошел в школу, расходы возросли. Мать начала испытывать финансовые трудности и все же решила обратиться в суд, чтобы обязать бывшего мужа платить алименты.

Правосудие встало на сторону женщины. Но Владимир решил, что не готов платить деньги неродному ребенку, и долгое время уклонялся от исполнения решения суда. Сначала новгородца привлекли к административной ответственности - он отбыл 40 часов обязательных работ. Затем судебным приставам пришлось возбудить уголовное дело по статье "неуплата алиментов".

Как поясняют юристы, иногда Фемида может признать неправомерность назначения алиментов. Но заявителям потребуется убедить суд, что они стали жертвами ошибки или обмана, не связаны с детьми кровным родством и являются родителями только по документам.

- Усыновитель этим механизмом оспаривания отцовства, разумеется, воспользоваться не сможет, - поясняет начальник юридического отдела Новгородского правого центра. Максим Димитров, - поскольку изначально знает, что не является биологическим отцом ребенка, и добровольно принимает на себя все родительские права и обязанности. В определенных случаях Семейный кодекс РФ предусматривает отмену усыновления. Например, это возможно, когда усыновитель в силу объективных обстоятельств фактически лишен возможности исполнять родительские обязанно-сти и реализовывать родительские права. Отмена усыновления производится в судебном порядке. Но она не является основанием для освобождения уже бывшего усыновителя от уплаты алиментов за предыдущий период - с момента усыновления и до вступления решения суда об отмене в законную силу.

Поэтому Владимиру в любом случае придется перечислять часть своих доходов мальчику, отцом которого он в какой-то момент пожелал стать. Рассчитываться с текущими долгами придется, даже если суд примет решение об отмене усыновления, что происходит крайне редко. Сейчас долг новгородца по алиментам превышает сто тысяч рублей. И лучше мужчине погасить его добровольно и как можно скорее - в противном случае ему грозит уголовное наказание.

- Российское законодательство приравнивает усыновленных детей к биологическим и не дает усыновителям возможности передумать. Как, впрочем, и кровным родителям, ведь даже матери, которые отказываются от малышей в роддомах, продолжают перечислять им алименты. Поэтому думать, готов ты к такому серьезному шагу или нет, следует до усыновления. Дети - не игрушки. Нельзя какое-то время поиграть в хорошего отца, а потом сделать вид, что этого ребенка в твоей жизни не было, - подводит итог Геннадий Стрелков.

кстати

Довольно часто в подобных случаях речь идет о мужчинах, уличивших спутниц жизни в изменах. Но случается, что отсутствие биологического родства с ребенком приходится доказывать и женщинам. Так, пять лет назад жительницу Новгородской области обязали платить алименты мальчику, которого по ее паспорту родила другая. Женщине пришлось доказывать в суде, что она к этому ребенку не имеет никакого отношения. Кроме того, дела об оспаривании и установлении материнства случаются, если в роддоме перепутали малышей.Ситуации, когда родители отказываются содержать детей, в нашей стране нередки.