Под Калининградом авиабомба времен войны нарушила движение поездов

Движение пригородных поездов из Калининграда в главную военно-морскую базу - Балтийск - сократили из-за обнаружения авиабомбы времен Великой Отечественной войны в непосредственной близости от железнодорожных путей.

Как сообщили в пресс-службе Калининградской железной дороги, опасная находка была сделана на перегоне Шиповка - Балтийск 21 марта. В связи с этим вчера вечерний пригородный поезд проследовал только до Шиповки, не доезжая до Балтийска. Сегодня утренний поезд отправлен от станции Приморск-Новый. Пассажиров в Балтийск и из него доставляли автотранспортом.

На месте обнаружения снаряда ведут работы саперы из специализированной организации по разминированию. По предварительным данным, бомба немецкая, ее масса - 100 килограммов.