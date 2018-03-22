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22.03.2018 12:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Калининградом авиабомба времен войны нарушила движение поездов

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Движение пригородных поездов из Калининграда в главную военно-морскую базу - Балтийск - сократили из-за обнаружения авиабомбы времен Великой Отечественной войны в непосредственной близости от железнодорожных путей.

Фото: ГУ МЧС по КБР
В КБР уничтожили 50-килограммовую авиабомбу времен ВОВ

Как сообщили в пресс-службе Калининградской железной дороги, опасная находка была сделана на перегоне Шиповка - Балтийск 21 марта. В связи с этим вчера вечерний пригородный поезд проследовал только до Шиповки, не доезжая до Балтийска. Сегодня утренний поезд отправлен от станции Приморск-Новый. Пассажиров в Балтийск и из него доставляли автотранспортом.

На месте обнаружения снаряда ведут работы саперы из специализированной организации по разминированию. По предварительным данным, бомба немецкая, ее масса - 100 килограммов.

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