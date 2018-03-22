В центре Калининграда ради спасения лебедя остановили движение

В центре Калининграда полицейские с помощью автомобилистов провели операцию по спасению дикого лебедя.

О том, что крупная птица гуляет по эстакадному мосту - одной из самых загруженных магистралей Калининграда, в дежурную часть УМВД России по Калининграду сообщили водители проезжающих машин вечером 21 марта.

Автомобилисты пытались согнать лебедя с проезжей части своими силами, многие останавливались, создавая угрозу ДТП. На место сразу же был отправлен ближайший наряд полиции. Сотрудники ГИБДД включили проблесковые маячки на патрульном автомобиле, предупредив поток машин об опасности, и остановили движение в месте проведения спасательной операции.

В это время автомобилистам удалось поймать лебедя, используя пледы. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, спасенную птицу передали специалистам из приюта-передержки диких животных "Клюквенное".

Калининградские лебеди, которые в последние годы перестали быть перелетными из-за теплой зимы, нередко попадают в ленты новостей. Месяц назад почти на этом же месте случилось подобное происшествие: на проезжую часть упал один из лебедей, пролетавший над мостом и зацепившийся за провода.

Второй лебедь опустился на воду рядом с мостом и дожидался партнера. Прохожие подняли пострадавшего, отнесли к реке и выпустили в воду, где пара воссоединилась.