Новости

Премьер Румынии подозревает ЕК во вмешательстве в румынское правосудие 13:16
Под Орлом неизвестные украли дорогу 13:09
На Ямале снежная глыба упала с крыши школы на детей 13:08
Песков: ЕС должен проявить мудрость после призыва выслать дипломатов РФ 12:58
Под Калининградом авиабомба времен войны нарушила движение поездов 12:56
В Сочи полиция нашла в доме у местного жителя оружие и боеприпасы 12:55
В Индонезии вулканическим газом отравились 30 человек 12:48
В центре Калининграда ради спасения лебедя остановили движение 12:39
СК возбудил дела по факту нападений на учреждения РФ на Украине 12:23
В Волгоградской области сотрудница почты отбилась от грабителя 12:14
Инвесторы из Британии и США проявили интерес к российским евробондам 12:09
Трассу "Дон" открыли для пассажирского транспорта 11:56
В Москве прошла встреча с известными белорусскими артистами 11:50
Комитет Рады поддержал арест Савченко 11:45
Дворкович рассказал, когда появятся нормы по использованию блокчейна 11:44
Малкин вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ 11:38
Курганских учителей после стрельбы в школе попросили усилить контроль 11:35
Toyota анонсировала старт продаж нового седана Camry 11:30
Житель Подмосковья месяц продержал девушку в сексуальном рабстве 11:18
В Екатеринбурге вынужденно приземлились два самолета 11:16
Минск возглавил топ городов СНГ для путешествий россиян с детьми на каникулы 11:16
На жителя Крыма завели дело за призывы к терроризму 11:06
Банк России начал передачу Промсвязьбанка в собственность казны 11:00
На Ставрополье отработают боевой пуск ракеты "Искандер-М" 11:00
Вышел первый трейлер нового сериала автора "Игры престолов" 10:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Может ли ГИБДД останавливать авто вне постов? Разъяснения Верховного суда
Может ли ГИБДД останавливать авто вне постов? Разъяснения Верховного суда
Как действовать, чтобы вам подняли зарплату
Как действовать, чтобы вам подняли зарплату
Можно ли вернуть деньги за билет на отмененный рейс
Можно ли вернуть деньги за билет на отмененный рейс
22.03.2018 12:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В центре Калининграда ради спасения лебедя остановили движение

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

В центре Калининграда полицейские с помощью автомобилистов провели операцию по спасению дикого лебедя.

О том, что крупная птица гуляет по эстакадному мосту - одной из самых загруженных магистралей Калининграда, в дежурную часть УМВД России по Калининграду сообщили водители проезжающих машин вечером 21 марта.

Фото: Фонд друзей балтийской нерпы
В Финском заливе из ледового плена спасли тюленя

Автомобилисты пытались согнать лебедя с проезжей части своими силами, многие останавливались, создавая угрозу ДТП. На место сразу же был отправлен ближайший наряд полиции. Сотрудники ГИБДД включили проблесковые маячки на патрульном автомобиле, предупредив поток машин об опасности, и остановили движение в месте проведения спасательной операции.

В это время автомобилистам удалось поймать лебедя, используя пледы. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, спасенную птицу передали специалистам из приюта-передержки диких животных "Клюквенное".

Калининградские лебеди, которые в последние годы перестали быть перелетными из-за теплой зимы, нередко попадают в ленты новостей. Месяц назад почти на этом же месте случилось подобное происшествие: на проезжую часть упал один из лебедей, пролетавший над мостом и зацепившийся за провода.

Второй лебедь опустился на воду рядом с мостом и дожидался партнера. Прохожие подняли пострадавшего, отнесли к реке и выпустили в воду, где пара воссоединилась.

Главное сегодня

Песков: ЕС должен проявить мудрость после призыва выслать дипломатов РФ
Комитет Рады поддержал арест Савченко
Дворкович рассказал, когда появятся нормы по использованию блокчейна
Конгресс США одобрил военную помощь Украине в 200 млн долларов
Минобороны запустило трансляцию с пропускного пункта в Восточной Гуте