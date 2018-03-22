В Ленобласти на свалке нашли тело новорожденного

В Волховском районе Ленинградской области на полигоне твердых бытовых отходов в районе деревни Кути Кисельского сельского поселения обнаружено тело новорожденного ребенка.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, в убийстве подозревают мать младенца. Ее личность сейчас устанавливают.

С большой вероятностью, ребенок появился на свет в городе Сясьстрое или ближайших к нему поселков. Именно оттуда на полигон возле деревни Кути вывозится мусор.

Чтобы получить больше подробностей, следствие назначило ряд судебных экспертиз.