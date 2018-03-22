В Мурманске, который пока не имеет полноценного приюта для людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, без крова и работы, появится социальная гостиница. Ее созданием занимается общественная благотворительная организация "Наш дом". Городские власти Мурманска выделили для будущей гостиницы помещение площадью около 300 квадратных метров в цокольном этаже одного из зданий. Сейчас в помещении идет ремонт, после окончания которого гостиница сможет принять около 40 человек. Кроме того, организация располагает тремя квартирами, которые используются с этой же целью.

Сухой закон

Сколько сегодня таких отчаявшихся людей в Мурманске, точно не знает никто. Их статистический учет не ведется. По различным предположениям, от тысячи до двух тысяч человек: бывшие детдомовцы, обманутые работодателями гастарбайтеры, жертвы риелторов-мошенников, пенсионеры, которых выгнали из дома собственные дети.

- Наша задача - сделать так, чтобы эти люди не сидели у государства на шее, чтобы они вспомнили, кто они и что они, - подчеркивает Ринат Нурмухаметов, председатель организации "Наш дом". - Желающих вернуться к нормальной жизни среди них много. Несколько дней у нас человек побудет, придет в себя, а потом говорит: "Ринат, я не могу так сидеть, мне кусок хлеба не лезет в горло. Помоги найти работу!" И мы помогаем. К слову, те, кто злоупотребляет алкоголем и не хочет возвращаться в общество, - не наш контингент. У нас сухой закон.

Организации помогают как муниципальные, так и региональные власти. Как сообщили в министер-стве социального развития Мурманской области, с 2017 года она ежемесячно получает компенсацию затрат из областного бюджета на оказание социальных услуг. "Наш дом" уже располагает несколькими квартирами, которые используются в качестве социальной гостиницы. Но, по словам Рината Нурмухаметова, крайне важно, чтобы приют имел отдельный вход - это позволит его обитателям не пересекаться с жильцами дома, которые обычно возражают против подобного соседства. Еще один приют действует на подворье Трифонова Печенгского монастыря в Мурманске. Но, по словам общественников, условия жизни в нем оставляют желать много лучшего даже для тех, кому некуда идти: тесные помещения внутри старых домиков-бараков, кровати в два-три яруса, скученность, теснота и тяжелый запах.

Когда свобода не радует

Особенно остро проблема поиска нового места в жизни стоит для определенной части бывших осужденных - тех, у кого на воле нет ни жилья, ни семьи. Нередко эти люди попросту голодают. Кроме "Нашего дома" и монастырского приюта, помощь им оказывает общественная организация "Улица", участники которой создали три пункта питания в Мурманске и один - в поселке Молочном.

- За январь количество обращений к нам составило треть от годового, а за год к нам обращаются около 100 человек, - сообщил Валерий Бабурин. - Примерно половина - освободившиеся из мест лишения свободы. У нас есть "клиенты", у которых больше десятка судимостей. Некоторые даже не помнят, сколько раз попадали за решетку. Один человек провел за тюрьме 38 лет, стал в заключении квалифицированным резчиком по дереву. Сейчас он снова отбывает наказание - вскоре после освобождения с кем-то "разобрался" по-тюремному и угодил обратно за решетку.

Власти стараются помочь инициативным общественникам. Муниципалитет на конкурсной основе выделяет организации субсидию, которой хватает на то, чтобы под-

держивать работу пунктов питания, добавляет Валерий Бабурин. В регио-нальном минсоцразвития на основе конкурса удалось получить 50 тысяч рублей, которые потратили на издание справочников для освободившихся. В общей сложности в год из муниципального бюджета "Улица" получает около 100 тысяч, еще 20-30 тысяч рублей жертвует бизнес. Но для того чтобы работать полноценно, организации необходимо 50-60 тысяч в месяц - это позволило бы нанять соцработника и своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, подчеркивает ее руководитель.

Хочешь жить - умей трудиться

Впрочем, ситуация, когда выходящий на свободу не имеет ни дома, ни родных, ни достойной профессии - явление не массовое, прокомментировали в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Такие люди еще до освобождения получают необходимую поддержку. Во всех колониях есть психологи и социальные работники, которые помогают осужденным восстанавливать навыки жизни в обществе. Кроме того, сотрудники УФСИН активно взаимодействуют с такими общественными организациями, как "Улица" и "Наш дом", предоставляют им списки осужденных, у которых потеряны социальные связи, нет жилья.

Те, кого ждут родные и кто в колонии не тратил время зря, а учился и осваивал новые профессии, находят в жизни свое место. Например, мурманчанин Михаил (имя изменено), освободившийся около двух месяцев назад после семилетнего срока, стал... снимать кино.

- Пока отбывал наказание, освоил видеосъемку, снимал различные ролики для новостной программы кабельного телевидения колонии, - рассказал Михаил. - Много читал, учился - было чем заняться. И вскоре после того, как я освободился, благодаря общим знакомым меня нашла девушка, которая училась на режиссера в московском вузе и должна была снять для своей дипломной работы короткометражный художественный фильм - нечто вроде криминально-любовной драмы. Предложила участвовать в качестве оператора. Совсем недавно мы фильм закончили. Сейчас занимаюсь видеосъемкой корпоративов и других мероприятий.

В колониях Заполярья действуют шесть центров трудовой адаптации осужденных, которые представляют собой небольшие промышленные предприятия. Их продукция пользуется спросом, экспонируется на различных ярмарках-выставках. Например, в 2017 году на московской выставке "Интерполитех - 2017" можно было увидеть и заказать мебель для дет-ских комнат и сувенирную продукцию, которая изготовлена осужденными.

- В каждой колонии есть профессиональное образовательное учреждение. Осужденные могут получить в общей сложности

14 различных специальностей, востребованных как в самой колонии, так и на региональном рынке труда, - отмечает пресс-секретарь УФСИН России по Мурманской области Ольга Столярова. - У нас ни один человек не выходит на свободу без свидетельства или диплома о получении профессии. На территории наших учреждений установлены киоски, где регулярно обновляется база вакансий центра занятости, дается информация, какие курсы переподготовки могут пройти осужденные после освобождения. На свободе у многих есть все шансы устроиться на хорошее место работы с достойной заработной платой.

Кстати

Те, кто остался без крова или недавно освободился из колонии, могут за счет бюджета Мурманской области восстановить документы, удостоверяющие личность, купить железнодорожный или автобусный билет домой (если поездка предполагается в пределах РФ), пройти медкомиссию для трудоустройства или сходить в баню. Кроме того, они имеют право на обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости, содействие в получении юридической помощи и экстренной психологической поддержки с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей. За этими услугами можно обратиться в Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения.

Адрес: Мурманск, ул. Володарского, д. 1 (понедельник-пятница 09.00-13.00, 14.00-17.00). Телефоны:

8 (8152) 62-09-25, 62-09-26.

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ: шестнадцать лет в рабстве

Те, кто помогает бездомным, в своей работе сталкиваются порой с настоящими драмами. Как рассказал председатель "Улицы" Валерий Бабурин, однажды в организацию обратились работники московской православной службы "Милосердие". Они подобрали пожилого бездомного мужчину, который оказался жителем Мурманска. Бездомный провел в Дагестане в рабстве 16 лет! Изнурительный труд, плохое питание привели к тому, что у него случился инсульт, после чего хозяева попросту выкинули его на улицу, надеясь, что больной старик быстро умрет. Но мужчина чудом добрался до Москвы, оттуда его переправили в Мурманск, где устроили в приют на подворье Трифонова Печенгского монастыря. Вид несчастного поверг Валерия в ужас: перед ним был маленький высохший человек весом около 30 килограммов, беззубый, не способный на членораздельную речь, с ногами, которые не разгибались в коленях. Удалось разыскать родственника бывшего пленника, но он не изъявил желания пообщаться с мужчиной. Неожиданно из Петрозаводска позвонила родная сестра пленника, которая увидела в какой-то карельской газете статью, рассказывавшую о судьбе ее брата. Через несколько дней сестра и племянница были в Мурманске. Оказалось, что в Карелии у него живет престарелая мама, а отец умер в прошлом году, так и не дождавшись сына. Родители все это время вели поиски, обращаясь в милицию, прокуратуру, но безрезультатно.

Сотрудники "Улицы" устроили сестре встречу с братом, который был настолько плох, что время от времени впадал в беспамятство. Но, как только сестра окликнула его по имени, он сразу же пришел в себя и узнал сестру и племянницу, которых не видел более 16 лет. В эту же ночь несчастный скончался.

Контакты

Мурманская региональная благотворительная общественная организация "Улица". Адрес: Мурманск, ул. Копытова, д. 9, кв. 3.

Телефон: +7-964-687-53-52.

Региональная благотворительная организация "Наш дом". Адреса: Мурманск, ул. Павлова, д. 3, кв. 5; ул. Кильдинская, д. 21, кв. 96.

Телефоны: +7-981-300-00-05, +7-911-322-00-00.