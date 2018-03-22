На жителя Крыма завели дело за призывы к терроризму

В Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Холмовка Бахчисарайского района, который в интернете призывал к совершению террористических актов. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по РК.

Дома у подозреваемого во время обыска изъята запрещенная литература и компьютерные носители информации.

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета). Пока подозреваемый задержан, завтра в суде будет решаться вопрос о его аресте.