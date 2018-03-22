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22.03.2018 11:43
Проект: В регионах

В Адыгею приедет с визитом делегация бизнесменов из Италии

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В рамках реализации договоренностей, достигнутых на минувшем Российском инвестиционном форуме в Сочи, планируется организация визита в Адыгею делегации итальянских предпринимателей. Цель визита - знакомство с инвестиционным потенциалом региона и налаживание деловых контактов с бизнес-партнерами.
Мурат Кумпилов (справа) и Пьер Паоло Лодиджиани обсудили организацию визита итальянских предпринимателей в РА. Фото: Алексей Гусев Мурат Кумпилов (справа) и Пьер Паоло Лодиджиани обсудили организацию визита итальянских предпринимателей в РА. Фото: Алексей Гусев
Мурат Кумпилов (справа) и Пьер Паоло Лодиджиани обсудили организацию визита итальянских предпринимателей в РА. Фото: Алексей Гусев

Возглавить делегацию намерен Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Российской Федерации.

Вопросы организации поездки в ходе рабочей встречи в Доме правительства РА обсудили  глава РА Мурат Кумпилов  и Почетный Генеральный консул Итальянской Республики в ЮФО Пьер Паоло Лодиджиани.

Как подчеркнул Мурат Кумпилов, Адыгея давно и плодотворно взаимодействует с Италией, реализует ряд совместных проектов в сельском хозяйстве.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- В настоящее время Адыгея и Италия готовы выйти на новый этап взаимодействия, расширяя взаимовыгодное сотрудничество. Большая заслуга в этом и Пьера Паоло Лодиджиани, который вносит существенный вклад в реализацию уже действующих проектов. Важную роль играет также информирование бизнес-сообщества Италии о реальном положении дел в нашей стране, стабильной политической обстановке, а также об инвестиционной привлекательности Адыгеи. О данном факте свидетельствуют и первые успехи запущенных бизнес-проектов в Теучежском районе республики, - отметил Мурат Кумпилов.

В свою очередь Пьер Паоло Лодиджиани поблагодарил руководителя Адыгеи за создаваемые в регионе условия для привлечения инвестиций и отметил, что заинтересованность в сотрудничестве уже высказали около 50 предпринимателей, которые планируют приехать в Адыгею в апреле. Более того, несколько бизнесменов уже прибыло в республику. В одном из хозяйств они осмотрели сельхозугодья, рассматривают варианты реализации бизнеса по выращиванию салата и овощей.

- Победа Владимира Путина на выборах Президента Российской Федерации говорит о стабильном развитии вашей страны, что очень важно для инвесторов. Наши бизнесмены заинтересованы в реализации совместных проектов, нацелены на результативные шаги, - сказал Пьер Паоло Лодиджиани.

Во время разговора были рассмотрены конкретные направления возможного взаимодействия, инвестирования в экономику региона. В частности, партнерские отношения могут затронуть весь спектр АПК - от выращивания сельхозкультур до производства готовой продукции. Большой потенциал взаимодействия - в туристической отрасли, особенно в развитии санаторно-курортного отдыха. Есть проекты и в области здравоохранения, программы в сфере реабилитации пациентов. Еще одно перспективное направление - энергетика, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии.

Глава РА поддержал предложение о налаживании дальнейшего сотрудничества  между представителями бизнеса Адыгеи и Италии, подчеркнув важность использования всех возможностей и инструментов для укрепления отношений. Мурат Кумпилов также отметил, что залогом успешного сотрудничества является развитие российско-итальянских отношений.

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