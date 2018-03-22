В Крыму растет численность волков. Количество хищников на полуострове исчисляется сотнями. Для регулирования популяции охотоведы отстреляли десятки животных. Однако полностью уничтожать хищников, как это было в прошлом веке, в Крыму не собираются. Если в 2016 году их было 265, то в 2017-м численность выросла до 318 особей.

- Более трех сотен особей обитают в Крымском природном заповеднике, - рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов РК Сергей Компанейцев. - Это их основной ареал обитания на полуострове.

В январе из-за случая бешенства волка в окрестностях Алушты пришлось вводить карантин. Отмечены случаи приближения четвероногих хищников к поселкам в окрестностях крымской столицы. Не так давно зверь был замечен на окраине Симферополя в Марьино.

Немало серых в степных регионах, особенно Ленинском, Черноморском и Джанкойском районах. В Советском районе застрелили волчицу, забравшуюся в дом селян. По официальным данным, за 2016 год от нападений волков пострадали 30 баранов и 49 коз.

Продолжая регулировать численность, в этом году охотоведы планируют сократить популяцию еще на 15 процентов - примерно 30-35 животных. В феврале охотхозяйствам полуострова доведены нормы отстрела хищников.

Однако в целом присутствие волков в Крыму благотворно сказывается на экосистеме полуострова, считают экологи. За последние годы в Крыму выросла также популяция оленей и косуль. Вместе с тем егери отмечают сокращение числа слабых и больных копытных в лесах региона. Волк остается санитаром крымского леса.