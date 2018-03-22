Ростовский областной суд вынес апелляционное решение по делу организованной преступной группы, присваивавшей имущество пациентов новочеркасского наркодиспансера. В нее входили сотрудники этого лечебного учреждения. Двенадцать человек были признаны виновными, многие из них получили длительный срок лишения свободы.

Резонансный процесс длился более двух с половиной лет. Объемное дело, более 50 томов, с 12 обвиняемыми, 13 потерпевшими и свыше ста свидетелями слушалось в Новочеркасском городском суде. Основные фигуранты дела - заведующий отделением новочеркасского наркодиспансера Евгений Девицкий, социальные работники этого лечебного учреждения Андрей Черкасов и Сергей Добротворский, жители города Валерий Чеботарь, Сергей Даниленко и другие.

На предварительном следствии главным шести подозреваемым было выдвинуто обвинение по статье 210 УК РФ "Создание преступного сообщества и участие в нем", предусматривающей наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Но суд не нашел в действиях обвиняемых признаков преступного сообщества, они были осуждены за мошенничество в составе организованной преступной группы.

Как следует из приговора, различными путями медработники и их помощники убеждали пациентов передать им право представлять их интересы, в том числе распоряжаться имуществом. Кто-то из пострадавших потерял свою недвижимость, другие чуть было ее не лишились. В деле рассматривались эпизоды о присвоении или попытке присвоения квартир, комнат в бывших общежитиях, а также земельного участка.

- Члены преступной группы находили собственника, в основном это были пациенты диспансера, которые имели право на жилплощадь или ее долю, делали на себя доверенность на представление его интересов. Потом приватизировали и оформляли эту недвижимость на вторых, третьих лиц, которые становились ее собственниками на законных основаниях, - рассказали в Новочеркасском городском суде.

Во время предварительного следствия решения о приватизации, которые проходили по уголовному делу, были признаны незаконными и отменены. Жительница Новочеркасска Валентина Епихина и ее дочь еще до начала официального следствия обращались с жалобами на действия сотрудников наркодиспансера в различные инстанции.

- Мой муж был хроническим алкоголиком и получил на этой почве инвалидность. Он периодически лечился в стационаре. В 2008 году попал туда в очередной раз. Мы хотели устроить его в специализированный интернат на постоянное место жительства. Для этого на две недели положили его в наркодиспансер. Пока лечился, собрали необходимые документы. Ему осталось только написать заявление. Но тут вдруг в стационаре нам сообщили, что муж не хочет в интернат, - вспоминает пострадавшая.

По словам Валентины Епихиной, мошенники купили у мужа его долю в их общей квартире. После этого на нее и дочь начали давить.

- Мы защищались от сотрудников диспансера в бесконечных судах. Были постоянные угрозы и шантаж. Еще до этого с меня потребовали 50 тысяч рублей, обещав не препятствовать, чтобы мужа поселили в интернат. После того как я отказалась, приходил незнакомый мужчина и сказал, что купил у мужа за 500 тысяч рублей его девять квадратных метров в нашей квартире. Угрожал, если мы их не выкупим, кого-нибудь к нам подселит.

Как отмечает Валентина Епихина, ее с дочерью услышали только в управлении ФСБ, куда они обратились с последней надеждой на помощь. Дочь записала разговор с соцработником на диктофон, запись передали в ФСБ.

Суд рассмотрел более 40 эпизодов мошенничества. В итоге был вынесен такой приговор: соцработник Андрей Черкасов получил десять лет колонии общего режима, завотделением диспансера Евгений Девицкий - семь лет. Валерий Чеботарь, с учетом вынесенного ранее приговора по другому преступлению, по которому он на тот момент еще отбывал наказание, получил в общей сложности 12 лет и десять месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Сергея Добротворского, находившегося под домашним арестом, приговорили к четырем годам и трем месяцам лишения свободы. На два месяца больше получил Сергей Даниленко, учитывая время, проведенное им в СИЗО, он вышел из зала суда на свободу.