Верховный суд РФ признал незаконность упразднения восьми памятников природы в Ростовской области. За сохранение природных оазисов в Волгодонске, Таганроге, Ростове-на-Дону, Семикаракорском и Мясниковском районах выступила региональная прокуратура, обратившаяся с судебным иском к правительству Ростовской области, которое в прошлом году приняло постановление, лишавшее эти красивейшие места статуса особо охраняемой территории.

Если бы не вмешательство надзорного ведомства, известные памятники донской природы "Приазовская степь", роща "Дубки", урочище Церковный рынок, насаждения Ростовского зоопарка, Дендропарк, Дендрологический парк, "Дубы-долгожители" и "Группа деревьев" в будущем могли бы просто исчезнуть.

- Лишенные охраны государства, скорее всего, эти территории ввели бы в хозяйственный оборот: построили на них дома, развлекательные центры, базы отдыха и другие объекты, - считают в областной прокуратуре.

Статус особо охраняемых эти места получили еще в 2006 году. Росприроднадзор признал их составляющими экологический каркас Ростовской области. Через одиннадцать лет региональные власти решили упразднить природные памятники. С этим решением не согласилась региональная прокуратура, подавшая судебный иск об его отмене. В суде в качестве аргумента в пользу постановления правительства региона приводились выводы комплексного экологического обследования природных территорий.

- Специалисты, которые провели обследование, ссылались, к примеру, что в Волгодонске, где расположен Дендропарк, - плохая экология, другие объекты несут большую рекреационную нагрузку, природные комплексы утрачены. Но выездная прокурорская проверка, в которой участвовали представители министерства природных ресурсов, общественных организаций, Общероссийского народного фронта и ученые, показала, что это не так: памятники сохранились, - рассказали в прокуратуре.

В Ростовском областном суде было принято решение отменить упразднение всех восьми спорных природных территорий. В Верховном суде РФ, куда обратились обе стороны с апелляционными жалобами, это решение оставили без изменений.

Теперь правительство Ростовской области обязано принять новый нормативный правовой документ взамен прошлогоднего, признанного недействительным. Природные оазисы сохранены.

Справка "РГ"

Несколько памятников природы, за которые билась прокуратура и общественники, находятся в Таганроге. К примеру, роща "Дубки", или, как ее еще называют, Петровская роща, - одно из первых искусственных насаждений в степной России. Также широко известны два таганрогских дуба-долгожителя, растущие возле дома по улице Дзержинского. Их возраст - до 200 лет. Эти деревья - прямые потомки дубов, высаженных еще Петром I. Первые саженцы дуба черешчатого посадили по указанию российского императора в конце XVII - начале XVIII столетия в урочище Большая черепаха около Таганрога. На правом берегу реки Дон расположен комплексный памятник природы урочище Церковный рынок в окрестностях станицы Кочетовской Семикаракорского района. На его территории произрастает пойменный лес с естественными и искусственными насаждениями деревьев и кустарников. Здесь обитают редкие виды донской фауны: степной хорек, орлан-белохвост, бабочка поликсена и другие.