Новости

Премьер Румынии подозревает ЕК во вмешательстве в румынское правосудие 13:16
Под Орлом неизвестные украли дорогу 13:09
На Ямале снежная глыба упала с крыши школы на детей 13:08
Песков: ЕС должен проявить мудрость после призыва выслать дипломатов РФ 12:58
Под Калининградом авиабомба времен войны нарушила движение поездов 12:56
В Сочи полиция нашла в доме у местного жителя оружие и боеприпасы 12:55
В Индонезии вулканическим газом отравились 30 человек 12:48
В центре Калининграда ради спасения лебедя остановили движение 12:39
СК возбудил дела по факту нападений на учреждения РФ на Украине 12:23
В Волгоградской области сотрудница почты отбилась от грабителя 12:14
Инвесторы из Британии и США проявили интерес к российским евробондам 12:09
Трассу "Дон" открыли для пассажирского транспорта 11:56
В Москве прошла встреча с известными белорусскими артистами 11:50
Комитет Рады поддержал арест Савченко 11:45
Дворкович рассказал, когда появятся нормы по использованию блокчейна 11:44
Малкин вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ 11:38
Курганских учителей после стрельбы в школе попросили усилить контроль 11:35
Toyota анонсировала старт продаж нового седана Camry 11:30
Житель Подмосковья месяц продержал девушку в сексуальном рабстве 11:18
В Екатеринбурге вынужденно приземлились два самолета 11:16
Минск возглавил топ городов СНГ для путешествий россиян с детьми на каникулы 11:16
На жителя Крыма завели дело за призывы к терроризму 11:06
Банк России начал передачу Промсвязьбанка в собственность казны 11:00
На Ставрополье отработают боевой пуск ракеты "Искандер-М" 11:00
Вышел первый трейлер нового сериала автора "Игры престолов" 10:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Может ли ГИБДД останавливать авто вне постов? Разъяснения Верховного суда
Может ли ГИБДД останавливать авто вне постов? Разъяснения Верховного суда
Как действовать, чтобы вам подняли зарплату
Как действовать, чтобы вам подняли зарплату
Можно ли вернуть деньги за билет на отмененный рейс
Можно ли вернуть деньги за билет на отмененный рейс
22.03.2018 12:28
Проект: В регионах

Дубки под охраной

На Дону прокуратура спасла восемь уникальных заповедных территорий
Текст: Алена Ларина
Российская газета - Неделя - Юг России №7523 (60)
Верховный суд РФ признал незаконность упразднения восьми памятников природы в Ростовской области. За сохранение природных оазисов в Волгодонске, Таганроге, Ростове-на-Дону, Семикаракорском и Мясниковском районах выступила региональная прокуратура, обратившаяся с судебным иском к правительству Ростовской области, которое в прошлом году приняло постановление, лишавшее эти красивейшие места статуса особо охраняемой территории.

Если бы не вмешательство надзорного ведомства, известные памятники донской природы "Приазовская степь", роща "Дубки", урочище Церковный рынок, насаждения Ростовского зоопарка, Дендропарк, Дендрологический парк, "Дубы-долгожители" и "Группа деревьев" в будущем могли бы просто исчезнуть.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Беспилотники защитят челябинские леса от "черных" лесорубов

- Лишенные охраны государства, скорее всего, эти территории ввели бы в хозяйственный оборот: построили на них дома, развлекательные центры, базы отдыха и другие объекты, - считают в областной прокуратуре.

Статус особо охраняемых эти места получили еще в 2006 году. Росприроднадзор признал их составляющими экологический каркас Ростовской области. Через одиннадцать лет региональные власти решили упразднить природные памятники. С этим решением не согласилась региональная прокуратура, подавшая судебный иск об его отмене. В суде в качестве аргумента в пользу постановления правительства региона приводились выводы комплексного экологического обследования природных территорий.

- Специалисты, которые провели обследование, ссылались, к примеру, что в Волгодонске, где расположен Дендропарк, - плохая экология, другие объекты несут большую рекреационную нагрузку, природные комплексы утрачены. Но выездная прокурорская проверка, в которой участвовали представители министерства природных ресурсов, общественных организаций, Общероссийского народного фронта и ученые, показала, что это не так: памятники сохранились, - рассказали в прокуратуре.

Верховный суд запретил строить коттеджи в вековом бору под Кемеровом

В Ростовском областном суде было принято решение отменить упразднение всех восьми спорных природных территорий. В Верховном суде РФ, куда обратились обе стороны с апелляционными жалобами, это решение оставили без изменений.

Теперь правительство Ростовской области обязано принять новый нормативный правовой документ взамен прошлогоднего, признанного недействительным. Природные оазисы сохранены.

Справка "РГ"

Несколько памятников природы, за которые билась прокуратура и общественники, находятся в Таганроге. К примеру, роща "Дубки", или, как ее еще называют, Петровская роща, - одно из первых искусственных насаждений в степной России. Также широко известны два таганрогских дуба-долгожителя, растущие возле дома по улице Дзержинского. Их возраст - до 200 лет. Эти деревья - прямые потомки дубов, высаженных еще Петром I. Первые саженцы дуба черешчатого посадили по указанию российского императора в конце XVII - начале XVIII столетия в урочище Большая черепаха около Таганрога. На правом берегу реки Дон расположен комплексный памятник природы урочище Церковный рынок в окрестностях станицы Кочетовской Семикаракорского района. На его территории произрастает пойменный лес с естественными и искусственными насаждениями деревьев и кустарников. Здесь обитают редкие виды донской фауны: степной хорек, орлан-белохвост, бабочка поликсена и другие.

Главное сегодня

Песков: ЕС должен проявить мудрость после призыва выслать дипломатов РФ
Комитет Рады поддержал арест Савченко
Дворкович рассказал, когда появятся нормы по использованию блокчейна
Конгресс США одобрил военную помощь Украине в 200 млн долларов
Минобороны запустило трансляцию с пропускного пункта в Восточной Гуте