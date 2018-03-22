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22.03.2018 10:46
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Запустили "реактор"

В Севастополе лидер "Ночных волков" представил фильм об истории России
Текст: Владимир Пасякин (Севастополь)
Российская газета - Неделя - Крым №7523 (60)
В Севастополе в кинотеатре "Москва" состоялась премьера художественно-публицистического фильма "Русский реактор", сквозным образом в котором стало байк-шоу на горе Гасфорта в августе 2017 года.
Премьере фильма предшествовал мотопробег с горы Гасфорта. Фото: Владимир Пасякин/ РГ Премьере фильма предшествовал мотопробег с горы Гасфорта. Фото: Владимир Пасякин/ РГ
Премьере фильма предшествовал мотопробег с горы Гасфорта. Фото: Владимир Пасякин/ РГ

Творческую работу представил президент мотоклуба "Ночные волки" и организатор байк-шоу Александр Залдостанов, известный как Хирург. Премьере предшествовал автопробег колонны байкеров: они стартовали у горы Гасфорта - постоянной резиденции клуба "Ночные волки" и доехали до кинотеатра "Москва" на проспекте Генерала Острякова. Здесь была развернута ретроэкспозиция и полевая кухня.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Александр Залдостанов отметил, что "Русский реактор" - это столетняя летопись отечественной истории, его понимание роли России в мире. Это фильм-раздумье об основных событиях минувшего столетия - февральской революции 1917 года, гражданской войне, о победе в Великой Отечественной, о восстановлении разрушенной страны и советских лидерах в разные годы, наконец, перестройке, приведшей к гибели СССР.

- Мы сами и есть этот реактор, который остановился в 1990-е и запустился в 2000-х, - считает Хирург. - Теперь мы должны вывести его на полную мощность и вместе преодолеть трудности. Было трудно вместить столетнюю историю нашего государства в 40-минутный фильм. Насколько нам это удалось - будут судить севастопольцы и гости города. Мне очень важно услышать их мнение об этом фильме. После этого я решу, продолжать ли мне начатое дело - создание нового фильма.

Фото: Константин Завражин/РГ
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По окончании фильма зрители долго аплодировали и кричали "Браво!", требуя продолжения.

- Возрождающаяся Россия сейчас живет в нарастающем гуле ожившего "Русского реактора", обладающего неимоверной силой, - подытожил Залдостанов. - Новой России дан мощный толчок, который выведет реактор на полные обороты. И пусть эта энергия исходит из Севастополя, который вернулся в родную гавань.

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