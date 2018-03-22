В Сочи полиция нашла в доме у местного жителя оружие и боеприпасы

В Сочи сотрудники полиции задержали 44-летнего местного жителя, в доме у которого обнаружили и изъяли несколько видов охолощенного оружия и боевые патроны.

- По результатам проведенной экспертизы изъятого арсенала в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия и боеприпасов, - рассказала журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Мария Пирогова. - На период предварительного следствия задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как выяснилось, санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.