В Волгоградской области произошел беспрецедентный случай. Родители, которым семь лет назад сообщили о гибели новорожденного сына, неожиданно узнали, что ребенок жив и все эти годы воспитывался в детдоме. Вопиющая ошибка врачей или гримаса судьбы? Корреспондент "РГ" попытался разобраться в ситуации.

В 2011 году у молодой пары родился ребенок. Врачи сразу сказали матери, что долго малыш не протянет - жить ему не более недели. Родители были подавлены диагнозом-приговором. Решив, что не смогут видеть, как умирает их дитя, они приняли неоднозначное решение. Мать написала отказ от младенца и выписалась из роддома. Однако душа была не на месте. Через пять дней супруги вернулись в медучреждение за своим чадом. Там их ждало известие о его гибели.

И вот спустя семь лет история получила неожиданное продолжение.

- Судебному приставу поступил исполнительный документ о взыскании с супружеской пары алиментных платежей в пользу дома-интерната на содержание несовершеннолетнего ребенка, - рассказали в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов. - Исполнитель не обнаружил ни должников, ни имущества. Однако среди ответов на запросы был лицевой счет, открытый на имя гражданки, уклоняющейся от уплаты алиментов. Денежные средства на счету были арестованы.

Как только финансы оказались заморожены, на прием к приставу пришла женщина. Она хотела разобраться в причине блокировки. Волгоградке предъявили исполнительный лист о взыскании более 200 тысяч рублей. И из этого документа она узнала, что в детском интернате воспитывается ее сын.

- Отказ от ребенка приравнивается к лишению родительских прав. Алименты в таком случае взыскиваются, - поясняет юрист Светлана Казаченок.

Со все возрастающим волнением просмотрев бумаги, женщина сползла на пол в обмороке. Когда приставы привели ее в чувство, она не сразу поверила, что никакой ошибки нет. Ведь она столько лет считала своего мальчика умершим. Муж и жена тут же обратились в суд за восстановлением родительских прав. Сейчас семья проживает в полном составе.

История со счастливым концом прошла по многим интернет-СМИ. Однако картина написана исключительно со слов родителей, которых опрашивали судебные приставы. В их полномочия не входит проверка их подлинности. Сами супруги отказываются от контактов с прессой. И без их согласия официальные органы не имеют права раскрывать персональные данные. Так что неизвестен ни диагноз мальчика, ни роддом, в котором якобы его объявили умершим. А вопросы есть. Прежде всего они касаются того, была ли врачебная ошибка. Почему живого младенца объявили умершим?

- Я выясняю сейчас всю информацию, но исключаю возможность того, что медики сказали о гибели мальчика. Эту семью я не знаю. Однако полагаю, что родители лукавят, говоря о своем неведении, - прокомментировала "РГ" детский омбудсмен Волгоградской области Нина Болдырева. - В 2011 году была в разгаре кампания по сокращению отказов от детей. В роддомах была развернута большая работа: их сотрудники убеждали рожениц не бросать малышей. И речи не могло быть о том, чтобы врачи сами способствовали такому решению матери. Они могли честно описать перспективы состояния здоровья. И нередки случаи, когда родители оказываются не готовы воспитывать больного сына или дочь.

По словам уполномоченного по правам ребенка, случается так, что находящиеся в шоковом состоянии люди принимают решение отказаться от новорожденного, а потом пытаются найти оправдание своему поступку.

- У психики человека есть такой защитный механизм, - подтверждает семейный психолог Ирина Савенкова. - Утверждать, что в этом случае все так и было, конечно, нельзя. Но, когда человеку тяжело что-то выдержать, он может верить в более приемлемую для себя версию. Например, люди, оказавшиеся в заложниках, могут рассказывать абсолютно разные истории, хотя все находились в одинаковых условиях.

Если ужасная ошибка действительно была допущена в роддоме, то логично ожидать, что родители должны жаждать справедливости. Однако у них претензий к врачам нет. В прокуратуре тоже общались с семейной парой.

- Граждане не оспаривают, что добровольно отказались от ребенка. К нам никаких обращений о проверке от них не поступало. Хотя прошло уже немало времени, - резюмировала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Наверное, ход событий через некоторое время все-таки станет ясен. Но самое главное, что больной ребенок все-таки вернулся в семью.

Мнение

Татьяна Веровская, главный врач Волгоградского областного клинического перинатального центра №2:

- Мой общий стаж работы в государственных учреждениях родовспоможения насчитывает порядка 40 лет. Я с уверенностью могу сказать, что в родильных домах испокон веков пропагандировалась поддержка семьи, принявшей решение сохранить ребенка. Если такая поддержка нужна, мы не бросали женщину и ее ребенка после выписки из роддома на произвол судьбы. Ситуации, когда родителям отказываются вернуть ребенка, идентифицировать не представляется возможным. Даже гипотетически развитие по такому сценарию маловероятно.

Тем временем

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав провели в 2017 году в Волгоградской области более трех тысяч рейдов. В разных районах региона насчитывается 46 таких комиссий, под контролем которых находятся около пяти тысяч детей. В прошлом году в области отмечено снижение подростковой преступности на 15 процентов, это, пожалуй, главный результат работы. С 2016 года в учебных заведениях создано почти 400 служб медиации, занимающихся предотвращением конфликтных и криминальных ситуаций с участием несовершеннолетних. Во всех школах Волжского, например, созданы межведомственные консилиумы, ведущие профилактическую работу с семьями.