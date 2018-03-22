В Волгоградской области сотрудница почты отбилась от грабителя

В Волгоградской области в городе Дубовка было совершено разбойное нападение на почтальона с целью хищения крупной суммы денег. Несмотря на травму женщина смогла дать отпор грабителю.

Как рассказала "РГ" главный специалист по корпоративным коммуникациям управления ФПС Волгоградской области Елена Суздальцева, злоумышленник в маске ударил сотрудницу почты битой и попытался выхватить сумку с деньгами, однако женщина оказала сопротивление нападавшему.

Несмотря на полученные травмы, она сумела удержать сумку и сохранить деньги. Руководство Волгоградского филиала Почты России поощрит женщину за проявленную смелость.

Заявление о нападении подано в правоохранительные органы. Ведется поиск преступника.