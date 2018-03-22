В России 2018 год объявлен Годом добровольца. Кто такие добровольцы и зачем они нужны? "РГ" нашла людей, решение которых сделать что-то полезное изменило не одну судьбу.

Арт-объект из мусора

В маленьком ямальском поселке Новый Порт живет Елена Худи. Она работает учителем в школе-интернате для детей тундровиков. Добрые дела для нее начались с обустройства родного поселка, где не было комфортной зоны отдыха на берегу Обской губы.

- Конечно, кто-то может поехать отдыхать на море. Но что делать оставшимся? - рассуждает Елена. - Мы-то, по сути, тоже у моря живем - Карского. Тут своя красота, как и свои проблемы. Я здесь провела всю жизнь, 31 год. Когда мне было восемь, берег выглядел чище. Люди хотя бы сжигали мусор. Но все равно валялись ржавые бочки из-под тюленьего жира, огромные металлические остатки техники, якорные цепи, бревна.

Лето 2016 года на Севере выдалось жарким. А отдых портил грязный пляж. Елена решила действовать - каждый день шла загорать, прихватив пакет для мусора. Первыми помощниками стали муж и трое детей, чуть позже ее поддержали коллеги. В апреле 2017-го Елена Худи разработала экологический проект и пошла с ним к активистам местного молодежного совета. Инициативу приняли на ура. Подключились и местные жители. Через месяц Елена отправила заявку на форум "Утро-2017", прошла отбор и поехала на очный тур в Челябинскую область. Защитила проект и выиграла приз - 100 тысяч рублей.

Завоевать расположение жюри она решила так: собрала мелкий мусор на территории, где проходил фестиваль, и сделала из него небольшой арт-объект, пояснив: то же самое можно сотворить и в больших масштабах. На грант Елена купила мусорные мешки, перчатки, сувениры, краску, организовала питание для волонтеров. За лето команда Худи собрала пять тонн мусора. Параллельно с помощью специальной техники "вылавливали" большие объекты - с этим помогла администрация и газовый гигант. Переработкой занялись волонтеры. Пока умельцы создали три объекта - "Дерево желаний", "Нефтянуу вышку", скамейку и пять столиков. Но это не все. Сейчас северяне готовятся к озеленению пляжа. Первые субботники пройдут весной.

Группа Елены Худи

Движение "Я мастер"

- Я понял, что хочу делать добро, когда познакомился с волонтерами в детском доме, - рассказывает Андрей Пиминов из Челябинска. - Мама была наркозависимой, и первые три года жизни я провел в этом заведении. Затем меня забрала бабушка, но, когда мне было одиннадцать, она умерла. Так я снова попал в детдом, где с нами часто занимались волонтеры. В 15 лет я поступил учиться на повара-кондитера в колледж и тогда же присоединился к добровольческому движению. Однако поначалу эта деятельность принесла разочарование.

Андрей пробовал сотрудничать с благотворительными фондами, но там часто случались неприятности. Бывало, волонтеров оскорбляли прохожие, иногда - руководство фондов, разборки заканчивались в полиции. Кроме того, добровольцы не знали, куда идут вырученные средства. После столь неудачного опыта Андрей решил взять инициативу в свои руки.

На первые стипендии парень завел себе и друзьям волонтерские книжки, разработал логотип и визитки. Движение назвали "Я мастер" - как призыв быть лучшим в выбранном деле. Команда существует уже два года. Сейчас в ней 500 человек. Это люди разных профессий и возрастов. Сто из них - самые активные. Работа идет по всем направлениям: от выезда к детям-сиротам и пожилым людям до организации концертов звезд шоу-бизнеса (так называемое событийное волонтерство). Иногда активистам удается сотрудничать с администрацией города. Сам Андрей Пиминов живет на пенсию и стипендию.

Группа движения "Я мастер"

Автоволонтеры подвезут ветерана

Среди добровольцев есть и новаторы. Благодаря жительнице Нижнего Тагила Елене Южаковой в Свердловской области появилось движение автоволонтеров.

Добровольчеством Елена занялась после череды тяжелых для нее событий. В 97-м году после онкологической операции ей удалили легкое, на следующий год она сильно повредила позвоночник. В 2007-м от лейкоза умер ее сын. Но веру в лучшее Елена не потеряла. Старалась искать смысл в том, что у нее осталось.

По профессии она музыкант. Училась в Кировском училище искусств. Овладела фортепиано и вокалом. Дирижировала. Сейчас работает фрилансером-копирайтером. Найти что-то вне дома для инвалида 1 группы очень сложно.

В 2015 году Елена Южакова собрала единомышленников в VK, где каждый желающий мог подвезти на автомобиле инвалида или пожилого человека. Сейчас добровольцы уже помогают перевозить вещи нуждающимся, а также животных в ветеринарные клиники. Начинание подхватили в других городах.

- К движению присоединились Екатеринбург, Краснодарский край, Москва (как ни странно, но там подобного не было), сейчас еще Курган и Владимир. Хочу, чтобы оно разошлось по всей России, - поделилась с "РГ" Елена. - Очно мы не собираемся. Все планы обсуждаем через Сеть. У нас общий чат, включающий города России, а также Астану и Кызылорду в Казахстане. У всех свои задачи, но каждый год мы вместе проводим акцию "Подвези ветерана".

Кстати, аналог автоволонтерству - социальное такси. Вот только в его арсенале мало машин, да и довезти оно может лишь до социально значимых мест, например до больницы.

Группа Елены Южаковой

Комментарий

Анна Кузьминчук, старший преподаватель кафедры социологии и технологий государственного и муниципального управления УрФУ:

- Есть исследования, подтверждающие, что добровольцы более самостоятельны. К таким людям приходит осознание самоэффективности. Они психически уравновешеннее, счастливее в целом. Им легко работать в команде, что накладывает отпечаток и на другую деятельность. Например, участие сотрудников корпорации в добровольчестве может поднять имидж компании, увеличить эффективность командной работы.

Женщины склонны к добровольчеству психологически. Мужчины реже присоединяются. Они менее восприимчивы, а кроме того, у них меньше свободного времени, поскольку представители сильного пола чаще всего являются основными добытчиками в семье, что не располагает к волонтерству.