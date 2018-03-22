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22.03.2018 10:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Екатеринбурга прописал в квартире почти 7 тысяч мигрантов

Текст: Татьяна Воробьева

В квартире дома на улице Баумана в Екатеринбурге оказались прописаны более 6 844 иностранных гражданина. Как такое стало возможным, разбираются сейчас правоохранительные органы.

Началась история "резиновой" квартиры летом 2016 года. Тогда в поле зрения сотрудников полиции года попал местный житель, который зарегистрировал на одной жилплощади 57 иностранцев. В декабре было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет) - к этому времени число "обитателей" квартиры достигло уже тысячи. За год расследования оно увеличилось до 6 844.

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Прокуратура Свердловской области обнародовала сегодня первые итоги проверки.

"Мужчине, который предоставлял документы для регистрации иностранцев, в квартире принадлежит 16 квадратных метров. Сейчас здесь числятся 6 844 мигранта, у некоторых закончился срок регистрации по месту пребывания", - рассказала официальный представитель облпрокуратуры Марина Канатова.

По ее данным, никто из всей это толпы иностранцев в квартире не живет и никогда не жил: соседи говорят, что такого количества мигрантов в подъезде не видели.

Владелец жилплощади рассказал прокурорам, что за 10 лет зарегистрировал порядка 20 тысяч иностранцев. Таким образом он якобы оказывал им юридические услуги за вознаграждение.

"Выявили незаконную регистрацию иностранцев сотрудники полиции, но пресечь факты постановки людей на учет было невозможно, так как законодательство не содержит оснований для отказа в регистрации по месту пребывания, - комментирует пресс-секретарь МВД Свердловской области Валерий Горелых. - Дважды в мае и сентябре 2017 года уголовное дело было готово для направления в суд. Но, так как подозреваемый обжаловал действия полиции, прокуратура Орджоникидзевского района настояла на прекращении уголовного преследования. Уверен, Следственный комитет, который начал проверку,а также сотрудники подразделения собственной безопасности и инспекции главка разберутся в этой ситуации и примут меры".

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