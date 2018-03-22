В Екатеринбурге вынужденно приземлились два самолета

Самолеты рейсов Москва-Костанай и Москва-Омск приземлились в Екатеринбурге из-за тумана в городах назначения.

- Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Москва - Костанай (Казахстан) и рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Москвы в Омск совершили посадку в Кольцово в связи со сложными метеоусловиями в городах прибытия. Самолет до Костаная прилетел в 5:05, вылетел в 10:15, самолет до Омска прилетел в 8:30 и вылетел в 11:50, - рассказал "РГ" руководитель пресс-службы аэропорта Андрей Клименских.

Во время незапланированной посадки пассажиры находились в зале ожидания.