Российские дипломаты пошутили о причастности Москвы к снегопаду в США

Российские дипломаты могут оказаться "виновными" в снегопаде в США из-за общей тенденции винить Москву во всех грехах. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

"Хватит демонизировать Россию, - цитирует РИА Новости сообщение дипмиссии. - Хватит угрожать России и российским дипломатам, которых вновь некоторые политики предлагают выслать. Хватит винить нас во всех смертных грехах. Может быть, Москва виновата и в сегодняшнем снегопаде в Вашингтоне и Нью-Йорке?".

В среду на атлантическое побережье США обрушился сильный снегопад. Стихия нарушила работу транспорта. В Вашингтоне не работали федеральные учреждения и школы.