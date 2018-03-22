Новости

Песков назвал последствия выхода США из договора по ПРО 06:21
В ДТП с автобусом в Таиланде погибли 19 человек 06:17
Опубликовано видео ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber 05:48
В горах рядом с Токио застряли 13 альпинистов 05:43
Российские дипломаты пошутили о причастности Москвы к снегопаду в США 05:23
Стена на границе с Мексикой обойдется США в 1,6 миллиарда долларов 05:08
Летевший во Владивосток самолет сел в Новосибирске 04:56
США потратят 8 миллионов долларов на поддержку прав человека в КНДР 04:51
Вашингтон выделит 420 млн долларов на помощь Киеву 04:50
Президент Эстонии выступит с речью на русском языке 04:37
Из-за нападений в Мексике отменили занятия в школах 04:26
Песков рассказал о противоречиях в деле об отравлении Скрипаля 04:22
"Взрывник из Остина" совершал подрывы из-за "проблем в личной жизни" 04:17
Из-за грязной воды на севере Италии ввели режим ЧС 04:04
Компенсационный пакет Маска от Tesla составит 55 миллиардов долларов 03:57
Пушков: Киев ломает экономику Украины через колено 03:35
Метеорологи рассказали о погодных рекордах в минувшем году 03:30
Правительство Перу вслед за президентом подало в отставку 03:20
МВД возбудило дело по факту хищения 2,5 млрд рублей из банка 02:48
В Бразилии из-за масштабной аварии 14 штатов остались без света 02:41
В Тунисе против митингующих применили газ 02:26
Массовые забастовки и митинги стартовали во Франции 02:21
В столице Ирландии загорелся отель 01:58
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Иране 01:49
Министр обороны России сравнил армию с ледоколом 01:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
22.03.2018 05:23
Рубрика: Власть

Российские дипломаты пошутили о причастности Москвы к снегопаду в США

Российские дипломаты могут оказаться "виновными" в снегопаде в США из-за общей тенденции винить Москву во всех грехах. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

Посол РФ в США провел встречу с американским сенатором

"Хватит демонизировать Россию, - цитирует РИА Новости сообщение дипмиссии. - Хватит угрожать России и российским дипломатам, которых вновь некоторые политики предлагают выслать. Хватит винить нас во всех смертных грехах. Может быть, Москва виновата и в сегодняшнем снегопаде в Вашингтоне и Нью-Йорке?".

В среду на атлантическое побережье США обрушился сильный снегопад. Стихия нарушила работу транспорта. В Вашингтоне не работали федеральные учреждения и школы.

Главное сегодня

Песков рассказал о противоречиях в деле об отравлении Скрипаля
МВД возбудило дело по факту хищения 2,5 млрд рублей из банка
Захарова опровергла слухи о возможной отставке Лаврова
Путин и Трамп согласились с нежелательностью гонок вооружений
В Киеве произошли столкновения между полицией и митингующими