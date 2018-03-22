СК возбудил дела по факту нападений на учреждения РФ на Украине

По данным фактам главным следственным управлением СК России были возбуждены уголовные дела по статьям 360 Уголовного кодекса РФ "нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой" и 329 УК РФ "надругательство над Государственным флагом РФ".
В Следственном комитете напомнили, что преступление было совершено 17 февраля 2018 года. В этот день агрессивно настроенные активисты националистической группировки "С14" и других украинских праворадикальных структур совершили нападение на российский центр науки и культуры, расположенный в Киеве.
"Радикалы проникли в помещение российского центра, в котором находились его сотрудники, посетители, среди которых дети. Они краской нанесли на стенах антироссийские надписи, разбили экспозицию и сожгли российский флаг. Своими действиями радикалы препятствовали нормальной работе учреждения", - рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
На следующий день воинствующие активисты украинских праворадикальных структур, по данным СК, продолжили преступные действия. Участники "Организации украинских националистов" закидали российское учреждение камнями и другими предметами. Были разбиты стекла, причинен значительный материальный ущерб.
Отмечается, что следователи СК России во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД России уже установили личности нескольких лиц, принимавших участие в описанных преступлениях. Следствием ведется сбор доказательств и принимаются меры, направленные на привлечение этих лиц и их соучастников к уголовной ответственности, заключили в Следственном комитете РФ.