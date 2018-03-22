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22.03.2018 12:48
Рубрика: Экономика

Социальные пенсии будут проиндексированы

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации с 1 апреля социальных пенсий на 2,9 процента.

Индексация производится ежегодно с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. В 2017 году он составил 8315 рублей, что на 2,9 процента выше, чем годом ранее.

Фото: Depositphotos.com
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Одновременно повышаются пенсии отдельным категориям граждан. Это военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, и члены их семей, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей, граждане из числа работников летно-испытательного состава и другие категории. Увеличатся другие выплаты, размер которых зависит от социальных пенсий.

"Сама по себе индексация коснется около 4 миллионов человек", - заявил премьер на заседании правительства. На индексацию правительство выделяет в этом году 9,6 миллиардов рублей.

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