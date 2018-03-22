Федеральный список экстремистских материалов

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года

"О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года).

4378. Электронный экземпляр выпуска журнала "Аль-Ваъй" N 309 (сентябрь 2012 года), за исключением сур, аятов и цитат из Корана (решение Никулинского районного суда города Москвы от 01.12.2017);

4379. Электронный экземпляр выпуска журнала "Аль-Ваъй" N 323 (октябрь 2013 года), за исключением сур, аятов и цитат из Корана (решение Никулинского районного суда города Москвы от 01.12.2017);

4380. Электронный экземпляр выпуска журнала "Аль-Ваъй" N 324 (ноябрь 2013 года), за исключением сур, аятов и цитат из Корана (решение Никулинского районного суда города Москвы от 01.12.2017);

4381. Электронный экземпляр выпуска журнала "Аль-Ваъй" N 325 (декабрь 2013 года), за исключением сур, аятов и цитат из Корана (решение Никулинского районного суда города Москвы от 01.12.2017);

4382. Текст статьи из газеты "Новая газета" от 12.09.2014 N 102 под названием "Бандера и бандеровцы. Кем они были на самом деле", начинающийся с цитаты Давида Самойлова 1946 года и текста с начальными словами "Цена и расплата. После Октябрьского переворота и до смерти Сталина..." и заканчивающийся текстом со словами "...Если предложим своим соседям Пушкина, а не Сталина", опубликованной в сети Интернет по электронному адресу: http://www.novaya gazeta.ru/comments/65231.html (апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 14.12.2017);

4383. Изображение с текстом: "Вооружайся. У тебя ЗОЖ? А у чурбана нож! Не будь терпилой" (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 28.11.2017);

4384. Изображение пожарных, стоящих на фоне горящего дома с текстовой надписью к ней: "Да п...й фоткаемся. Все равно там только еврей остался" (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 28.11.2017);

4385. Композиция из трех фотографий, на первой из которых изображение двух человек среднеазиатской наружности, показывающих паспорта. На второй изображена группа людей среднеазиатской наружности, на переднем фоне стоит пожилой мужчина с поднятым вверх кулаком. На третьей графически залитая кровью фотография плачущей девушки. Фотографии сопровождаются текстом: "Вашу дочь еще не изнасиловали? Тогда трудолюбивые мигранты идут к вам!" (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 28.11.2017);

4386. Композиция из шести фотографий лиц кавказской наружности с текстовой надписью к ним: "Если я убью твоего сына, изнасилую твою дочь, ограблю тебя на улице, меня не найдут, ты не сможешь описать меня, меня здесь нет - я не зарегистрирован, ты вчера заплатил мне - у меня есть бабло я откуплюсь!!!" (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 28.11.2017);

4387. Изображение мужчины в камуфляжной куртке с кавказской овчаркой, сидящих за деревянным столом, с текстом: "Единственный нормальный кавказец" (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 28.11.2017);

4388. Изображение кота с текстом: "Вискас стал еще вкусней вместо мяса там еврей" (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 28.11.2017);

4389. Аудиозапись и ее текст под названием "Nokturnal Mortum - В огне деревянных церквей", продолжительностью 7 минут 11 секунд, начинающаяся словами: "Закат над Славянской Землей...." и заканчивающаяся словами: "...нам надо быть всегда собою!", размещенные в сети Интернет по адресам:

http://zaycev.net/pages/3139/313960.shtml

http://lyricsworld.ru/lyrics/Nokturnal-Mortum/V-ogne-derevyannyih-cerkvey-15489.html

https://xmuzic.me/s/1179339-Nokturnal_Mortum_-_V_Ogne_Derevyannyh_Cerkvej/

http://mp3cc.com/m/92354-nokturnal-mortum/7757590-v-ogne-derevyannyh-cerkvej/

http://perevod-tekst-pesni.ru/nokturnal-mortum/tekst-pesni_ v-ogne-derevyannih-cerkvei.htm

http://teksty-pesenok.ru/nokturnal-mortum/tekst-pesni-v-ogne-derevyannyh-cerkvej /1117934/

http://www.megalyrics.ru/lyric/nokturnal-mortum/v-oghnie-dierieviannykh-tsierkviei.htm (решение Заволжского районного суда г. Ярославля от 15.12.2017);

4390. Аудиозапись и ее текст под названием "Warriors_of_Zion - Ода няне", продолжительностью 2 минуты 20 секунд, начинающаяся словами: "Резать голову русне развлечение по мне...." и заканчивающаяся словами: "...то есть нам, нам, нам", размещенные в сети Интернет по адресам:

https://www.youtube.com/watch?v= pByKqNXtax4

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5400687

https://warriorsofzion.bandcamp.com/track/--8 (решение Заволжского районного суда

г. Ярославля от 15.12.2017);

4391. Аудиозапись и ее текст под названием "Warriors_Of_Zion - Дед Майор", продолжительностью 1 минута 36 секунд, начинающаяся словами: "За дедов победа..." и заканчивающаяся словами "...дед майор майор НКВД", размещенные в сети Интернет по адресам:

https://www.youtube.com/watch?v=9g-SNOWHQgw

https://warriorsofzion.bandcamp.com/track/--5 (решение Заволжского районного суда

г. Ярославля от 15.12.2017);

4392. Аудиозапись и ее текст под названием "Велимор - Яхвеблуд", продолжительностью 3 минуты 34 секунды, начинающаяся словами: "Что скажешь, Лохи? Они чтят ложного бога, они лишь блохи, вредители. Из тьмы времен, из алчной пасти..." и заканчивающаяся словами: "...правление иеговы на Земле!", размещенные в сети Интернет по адресам:

http://onesong.ru/3/Velimor/tekst-pesni-Yahveblud

https://playvk.com/song/Велимор/Яхвеблуд/

https://zf.fm/song/5484651

https://webkind.ru/text/502528894_60617567p628294703_textjpesni_yahveblud.html (решение Заволжского районного суда г. Ярославля от 15.12.2017);

4393. Аудиозапись и ее текст под названием "Изморозь - 07 - Церковь, что Горит Под Го" (горой), продолжительностью 4 минуты 38 секунд, начинающаяся словами: "В церкви, что горит под горой..." и заканчивающаяся словами: "...в церкви, что горит под горой", размещенные в сети Интернет по адресам:

http://zaycev.net/pages/23203/2320365.shtml

http://www.jooov.net/text/1390332/izmoroz-tserkov_chto_gorit_pod_goroy.htmls

https://music.yandex.ru/album/4071782/track/33306522?from=serp

https://www.youtube.com/watch?v=QDZCWZFL-IM

http://altwall.net/texts.php?show=izmoroz&number=140844

https://xmuzic.me/s/48792065-Izmoroz_-_Cerkov_CHto_Gorit_Pod_Goroj/ (решение Заволжского районного суда г. Ярославля от 15.12.2017);

4394. Аудиозапись и ее текст под названием "Коловрат - Антицунар - Антизог", продолжительностью 3 минуты 38 секунд, начинающаяся словами: "Мы начинаем нашу песню чтоб стало дико веселей..." и заканчивающаяся словами: "...антицунар, Антизог Крест из кованых сапог", размещенные в сети Интернет по адресам:

https://www.youtube.com/watch?v=6m5S3F0ydw8

http://tekstanet.ru/10/Korroziya-Metalla/tekst-pesni-Antitsunar---Antizog

http://pesenok.ru/10/Korroziya-Metalla/tekst-pesni-Antitsunar---Antizog

http://kinopesenki.ru/pecenka/korrozija-metalla_antitsunar-antizog (решение Заволжского районного суда г. Ярославля от 15.12.2017);

4395. Аудиозапись и ее текст под названием "Арья Варта (Ар я Варта) - Белая страна", продолжительностью 5 минут 12 секунд, начинающаяся словами: "В своей стране ты был чужой..." и заканчивающаяся словами: "...белая страна чтит твою заботу!", размещенные в сети Интернет по адресам:

https ://www.youtube.com/watch?v=_zh33OUdEY8

https://xmuzic.me/s/52044168-Arya_Varta_Ar_ya_Varta_-_Belaya_strana/

http://berimus.ru/pecnia/arja-varta-ar-ja-varta_belaja-strana (решение Заволжского районного суда г. Ярославля от 15.12.2017);

4396. Аудиозапись и ее текст под названием "Пит Буль - Тушинский топор", продолжительностью 4 минуты 09 секунд, начинающаяся словами: "Городская романтика ночи; я иду на встречу с тобой..." и заканчивающаяся словами: "...смерть всем! Ой-ой!", размещенные в сети Интернет по адресам:

http://zaycev.net/pages/24076/2407639.shtml

https://xmuzic.me/s/2513905-PitBul_-_Pit_Bul_-_Tushinskij_topor/

https://www.youtube.com/watch?v=77nIvyI0Axw (решение Заволжского районного суда г. Ярославля от 15.12.2017);

4397. Фильм "Армянский фашизм", начинающийся словами: "Азербайджан с момента переселения армян на Кавказ" и заканчивающийся словами: "... и другой стороне к Азербайджану, как к жертве агрессии", продолжительностью 1 час 5 минут 59 секунд, размещенный в сети Интернет по адресам:

-Armenian fascism part 1 (http.//www.youtube.com/watch?v=De-F3OFq2-8)

-Armenian fascism part 2 (http.//www.youtube.com/watch?v=hBbuM7Gq4xY)

-Armenian fascism part 3 (http.//www.youtube.com/watch?v=BLejC3OYdNk)

-Armenian fascism part 4 (http.//www.youtube.com/watch?v=Wanle_EHEPA)

-Armenian fascism part 5 (http.//www.youtube.com/watch?v=TgqU_pEp32o)

-Armenian fascism part 6 (http.//www.youtube.com/watch?v=QM_eBO8Fcuo)

-Armenian fascism part 7 (http.//www.youtube.com/watch?v=aF9mzFtGgsY)

-https://www.youtube.com/watch?v=8tfKKdakwsl&t=75s

-https://ok.ru/video/30400581935

-https://ok.ru/video/200705970628

-https://ok.ru/video/10415706568

-https://ok.ru/video/238546260311

-https://ok.ru/video/19333911013

(решение Ленинского районного суда г. Ярославля от 08.08.2017);

4398. Текст песни автора "Двойной Фёдр", начинающийся со слов: "Он на рынке торгует всевозможным..." и заканчивающийся словами: "...И если ты будешь отдыхать в Сочах **** ****! **** ****!" (* _ обозначен призыв к экстремистским действиям), выявленный в аудиозаписях, размещенных в сети Интернет по электронным адресам: http://zaycev.net/pages/25897/2589716.shtml, http://vk.com/ audios262332858 (решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 02.08.2016);

4399. Аудиовизуальный материал под названием "Формат 18- отп...ли чурок" продолжительностью 1 мин. 31 сек., начинающийся с изображения А.Гитлера и заканчивающийся появлением на фоне трех полос белого, желтого и черного цветов надписи "Оставайся белым! 14 88", сопровождающийся мелодией из телепрограммы "В мире животных", размещенный на интернет-страницах:

-https://vk/com/video-65708007_ 169250456

-https://vk/com/video-69729471_ 169589787

(решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 16.11.2016);

4400. Информационной материал "White Power - Черная Мразь" (аудиофайл и текст песни), размещенный на сайтах с URL-адресами https://get-tune.cc/song/581819-white-power/48378581-chernaya-mraz/; http://pesenok.ru/ 18/Terpenyu-konets/tekst-pesni-nujno-chernyh-valit и https://tekstanet.ru/50/White-Power/ tekst-pesni-chernaya-mraz (решение Ленинского районного суда г. Владикавказа Республики Северная Осетия - Алания от 17.05.2016);

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