Стена на границе с Мексикой обойдется США в 1,6 миллиарда долларов

Конгресс США выделяет 1,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Первоначально администрация президента Дональда Трампа запросила на эти цели 25 миллиардов долларов.

Республиканцы заявляют, что на выделенную сумму будет построено 144 километра "физических барьеров" для замены невысоких заграждений, передает РИА Новости. Между тем, по заверению демократов, средства не пойдут на строительство бетонной стены, которую обещал американский лидер.

Строительство стены на границе с Мексикой было основным предвыборным обещанием Трампа. Причем он уверял, что за ограждение заплатят мексиканцы.