В доме подозреваемого во взрывах в Остине найдена взрывчатка

Взрывчатые вещества обнаружены в доме подозреваемого во взрывах в американском Остине. Ведется "безопасный вывоз и утилизация", передает РИА Новости.

Были найдены компоненты взрывных устройств, идентичные тем, что были использованы для взорвавшихся ранее бомб. Организатором взрывов был 23-летний Марк Энтони Кондитт. Он погиб во время преследования полицией при активации спрятанного в его автомобиле взрывного устройства. Злоумышленник мог оставить опасные посылки, которые пока не были обнаружены.

Напомним, серия взрывов посылок в Остине началась в начале марта этого года. Жертвами инцидентов стали два человека, четверо получили ранения.