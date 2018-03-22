В ДТП с автобусом в Таиланде погибли 19 человек

На северо-востоке Таиланда двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком. По последним данным, 19 человек погибли, еще 35 пострадали. Травмированных людей направили в ближайшие больницы.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел в среду вечером в провинции Накхонратчасима. Автобус, в котором находились 50 пассажиров, направлялся из провинции Чантхабури в Саконнакхон. После столкновения транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.

Второй участник ДТП врезался в дерево. Точная причина аварии пока не установлена. Водитель автобуса выжил. Его допросит полиция.