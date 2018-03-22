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22.03.2018 12:48
Рубрика: В мире

В Индонезии вулканическим газом отравились 30 человек

Текст: Александр Гацак

В результате отравления серным газом из вулкана Иджен в Индонезии госпитализированы 30 человек, около 200 эвакуированы. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Как заявил представитель национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо, у многих проживающих вблизи вулкана была рвота и проблемы с дыханием. Однако, как отметил Нугрохо, никакого скачка в сейсмической активности не зафиксировано.

Иджен, расположенный в районе Восточной Явы, является действующим вулканом и популярным туристическим направлением. Добываемая в горе желтая сера используется во многих предметах обихода – от косметики до спичек. Несмотря на то, что Иджен регулярно выпускает небольшое количество вредных для здоровья людей газов, местные достопримечательности открыты для посещения.

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