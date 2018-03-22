В Москве прошла встреча с известными белорусскими артистами

В Деловом и культурном комплексе Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в преддверии Международного дня театра, состоялся вечер-встреча с белорусскими артистами, живущими в Москве и занимающимися активной профессиональной деятельностью. Участниками встречи стали известные актеры и актрисы Екатерина Финевич, Андрей Кривецкий, Валерия Лиходей, Инна Коляда, Иван Лешук и другие. Об этом сообщается на сайте Посольства.

Помимо прекрасной возможности встретиться и пообщаться со своими коллегами в неформальной обстановке в уютном белорусском уголке в центре Москвы, гости ознакомились с историческим зданием Посольства, а также с Деловым и культурным комплексом Посольства.

Также в рамках состоявшейся встречи обсуждались творческие проекты - выставки, литературно-поэтические вечера, спектакли, творческие встречи со зрителями и т.д., - которые планируется реализовать на базе ДКК при поддержке Посольства.

