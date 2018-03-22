В Тунисе против митингующих применили газ

В Тунисе участников митинга против безработицы разогнали с помощью слезоточивого газа.

Акция протеста прошла в шахтерском городе Мдхила. Бастующие требовали "создания рабочих мест и развития". Когда демонстранты попытались перекрыть дороги и сожгли полицейский участок, против них применили слезоточивый газ.

ТАСС напоминает, что на прошлой неделе министр финансов Туниса Рада Шагум заявил, что правительство готово предоставить тысячу рабочих мест в государственной компании CPG, занимающейся добычей фосфатов. Но митингующих такой вариант не устроил.