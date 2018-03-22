Новости

В доме подозреваемого во взрывах в Остине найдена взрывчатка 01:24
Фигуристы из России стали вторыми по итогам короткой программы на ЧМ 00:58
Более четырех тысяч авиарейсов отменили в США из-за снегопада 00:51
В Мадриде при разгоне акции протеста мигрантов ранены трое полицейских 00:51
Захарова опровергла слухи о возможной отставке Лаврова 00:34
Экс-депутат Госдумы задержан по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей 00:16
Николя Саркози предъявили обвинение в деле о ливийских деньгах 00:08
Голландцы высказались за расширение возможностей спецслужб 21.03.2018
СМИ: Певец Витас устроил стрельбу возле своего дома в Барвихе 21.03.2018
Клинцевич сравнил "вбросы" по делу Скрипаля с пропагандой Геббельса 21.03.2018
Президент Перу подал заявление об отставке 21.03.2018
Трамп заявил о желании "поладить с Россией" 21.03.2018
МИД РФ перечислил вопросы к Лондону по "делу Скрипаля" 21.03.2018
ФРС повысила базовую процентную ставку до 1,5-1,75 процента 21.03.2018
Под завалами в центре Москвы оказались автомобили 21.03.2018
Директор школы в Москве опровергла сообщения об обрушении кровли 21.03.2018
СМИ: Полиция завершила допрос Саркози и освободила из-под стражи 21.03.2018
На Трубной улице в Москве перекрыли движение 21.03.2018
В центре Москвы частично обрушилось здание 21.03.2018
Suzuki привезет в Россию новое поколение легендарного внедорожника 21.03.2018
Египетский президент по телефону поздравил Путина 21.03.2018
МИД прокомментировал заявление Бориса Джонсона об "Олимпиаде 1936 года" 21.03.2018
Генсек ООН тепло поздравил Путина с победой на выборах 21.03.2018
Россия распространила в СБ ООН фильм про Восточную Гуту 21.03.2018
Ракеты "Тополь" пустят на металлолом 21.03.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
22.03.2018 00:34
Рубрика: Власть

Захарова опровергла слухи о возможной отставке Лаврова

Публикации в средствах массовой информации о возможной отставке министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова после президентских выборов можно сравнить с "фейком". Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала в Facebook.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Лавров: Лондон сознательно подрывает отношения с Россией

"Меня попросили, наверное, 20 российских и зарубежных изданий прокомментировать публикацию RTVI о том, что… "Лавров уже несколько лет говорил о желании покинуть свой пост, объясняя это усталостью. Однако по просьбе Путина он доработал до президентских выборов, рассказали источники издания", - сообщила дипломат.

Захарова напомнила, что министерство неоднократно комментировало слухи о перестановках в правительстве, "планах Лаврова".

"Честно говоря, похоже на какую-то подброшенную дезу, - считает официальный представитель МИД РФ. - Думаю, эта публикация RTVI - что-то вроде фейка. Возможно, не намеренного, а по недосмотру".

Главное сегодня

Путин и Трамп согласились с нежелательностью гонок вооружений
Очевидцы: Стрельба в курганской школе была спланированной
В Киеве произошли столкновения между полицией и митингующими
Визовые центры Польши в России приостанавливают свою работу
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией