Захарова опровергла слухи о возможной отставке Лаврова

Публикации в средствах массовой информации о возможной отставке министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова после президентских выборов можно сравнить с "фейком". Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала в Facebook.

"Меня попросили, наверное, 20 российских и зарубежных изданий прокомментировать публикацию RTVI о том, что… "Лавров уже несколько лет говорил о желании покинуть свой пост, объясняя это усталостью. Однако по просьбе Путина он доработал до президентских выборов, рассказали источники издания", - сообщила дипломат.

Захарова напомнила, что министерство неоднократно комментировало слухи о перестановках в правительстве, "планах Лаврова".

"Честно говоря, похоже на какую-то подброшенную дезу, - считает официальный представитель МИД РФ. - Думаю, эта публикация RTVI - что-то вроде фейка. Возможно, не намеренного, а по недосмотру".