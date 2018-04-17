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17.04.2018 23:18
Рубрика: Происшествия

Миллиарды под арестом

Юрий Чайка рассказал об арестованном имуществе чиновников и вербовке граждан террористами
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Столичный выпуск №7545 (82)
Российские прокуроры в 2017 году подали в суды иски на имущество чиновников, не подтвержденное легальными доходами, на 9,7 млрд рублей. Об этом говорится в ежегодном докладе Генпрокурора РФ Юрия Чайки Совету Федерации, с которым он выступит 18 апреля. Число нарушений при заявляемых чиновниками расходах в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизилось с 4,6 тыс. до 2,8 тыс.

"При этом почти на треть, с 361 до 462, возросло число инициированных прокурорами процедур контроля за соответствием расходов доходам, - говорится в докладе. - По их результатам в органы прокуратуры поступило 47 материалов, по которым прокурорами направлено 35 исков в суды на сумму 9,7 млрд рублей, при этом 26 из них на сумму 9,2 млрд рублей уже удовлетворены".

Кроме того, почти в четыре раза, с 34,1 млн до 134,9 млн рублей, возросла стоимость обращенного в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений о его приобретении госслужащими и членами их семей на законные доходы.

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"В настоящее время по запросам Генеральной прокуратуры Российской Федерации арестованы и заблокированы денежные средства на общую сумму свыше 200 млн евро в банковских учреждениях Финляндии и Швейцарии, а также различные дорогостоящие объекты недвижимого и движимого имущества в Великобритании, Латвии, Франции, Швейцарии", - говорится в документе.

Генпрокуратура в прошлом году направила также запросы в ряд иностранных государств об аресте 1,3 млрд евро, а также на три объекта недвижимости, которые находятся в том числе во Франции и Испании.

Что касается борьбы с терроризмом, то в прошлом году было пресечено проникновение в Россию более 17,5 тыс. иностранных граждан, подозреваемых в террористической деятельности. "По данным ФСБ России, в 2017 году органами безопасности пресечено проникновение в Россию более 17,5 тыс. иностранных граждан, подозреваемых в террористической деятельности, перекрыто 11 каналов переброски иностранных боевиков-террористов из Сирии в страны СНГ", - говорится в докладе Генпрокурора.

В прошлом году пресекли проникновение в Россию более 17,5 тысячи террористов

"Как показывает практика, вербовка в террористические организации осуществляется в сети Интернет посредством мессенджеров, социальных сетей и сайтов с экстремистско-террористическим подтекстом", - отметил Чайка. В связи с этим, по его словам, в 2017 году прокуратура, правоохранительные ведомства осуществляли мониторинг Интернета, принимались меры к ограничению доступа к интернет-ресурсам, содержащим призывы к террористическим действиям.

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