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17.04.2018 18:58
Рубрика: Происшествия

Кого пустят в казенный дом

Новый приказ пропишет правила доступа в тюрьмы
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7545 (82)
Тюремное ведомство подготовило проект правил, детально прописывающих порядок доступа в казенные дома.
В проекте прописано, в частности, кому по роду службы разрешен круглосуточный доступ в СИЗО и колонии, а кто может пройти без специального разрешения. Фото: Александра Мудрац / ТАСС В проекте прописано, в частности, кому по роду службы разрешен круглосуточный доступ в СИЗО и колонии, а кто может пройти без специального разрешения. Фото: Александра Мудрац / ТАСС
В проекте прописано, в частности, кому по роду службы разрешен круглосуточный доступ в СИЗО и колонии, а кто может пройти без специального разрешения. Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Документ особо прописывает, кому вход в тюрьму разрешен круглосуточно, а кому - без специального разрешения. Например, не надо спрашивать "добро" у гражданина начальника представителям общественных наблюдательных комиссий. В списке гостей, перед кем нельзя закрывать двери, также Уполномоченный по правам человека в РФ, Уполномоченный по правам ребенка и Уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Любопытно, что на территории своего региона право доступа в казенные дома без разрешения получат губернаторы. А главы органов местного самоуправления такое право получат в пределах соответствующих территорий. То есть глава администрации района сможет посещать колонию на подведомственной территории.

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Круглосуточный доступ на территорию казенных домов получат сотрудники санэпиднадзора. Тюрьма, конечно, закрытая территория, но от санитарного контроля не избавлена и она, и это правильно.

Вряд ли кого удивит, что круглосуточный доступ в тюрьмы разрешен сотрудникам ФСБ, ФСО, Росгвардии и МВД России - при выполнении ими служебных обязанностей.

Особый вопрос - пропуск в СИЗО и колонии адвокатов и нотариусов. Им разрешено проходить на территории казенных домов в рабочее время с 9 до 17 часов. Адвокатов должны пропускать по удостоверениям адвоката, нотариусов - по предъявлении документов, подтверждающих их полномочия и удостоверяющих их личность.

Напомним, недавно был принят закон, разрешающий арестованным предпринимателям приглашать в СИЗО нотариуса, чтобы оформить доверенности на управление бизнесом.

Такие нормы призваны в первую очередь защитить предпринимателей. Часто бывает, что при аресте главы фирмы рушится бизнес, так как дело встает. Никто не может принять никакого решения, потому что не вправе этого делать. Теперь нотариус сможет прямо в СИЗО оформить доверенность на управление бизнесом.

Уполномоченным по правам человека не потребуется специальное разрешение на посещение тюрем, а санэпидстанция сможет проверить казенный дом в любое время суток

Сотрудникам казенных домов разрешено наблюдать за встречей, но запрещено прослушивать разговор.

При этом УПК запрещает совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест. Так что провести какие-то сомнительные сделки у арестованного не получится.

По словам экспертов, большинство норм, прописанных в проекте, сегодня уже действуют.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"Предельно ясно: для захода на территорию СИЗО достаточно предъявить служебное удостоверение адвоката, для свидания с подзащитным необходим ордер адвоката, - поясняет советник Федеральной палаты адвокатов Сергей Бородин. - К сожалению, не конкретизирован п. 27 проекта инструкции: "Лица, имеющие документы на право прохода на объекты УИС, могут вносить (выносить) личные вещи", применительно к материалам адвокатского досье. Очевидно остается неурегулированным вопрос о юридическом статусе печатных или рукописных записей и документов, подготовленных адвокатом или подзащитным в ходе свидания в стенах учреждений уголовно-исполнительной системы".

Кстати, недавно Федеральная палата адвокатов подготовила законопроект о конфиденциальности общения защитников с доверителями в СИЗО. По словам экспертов, инициатива призвана решить имеющиеся проблемы в законодательном регулировании. Сегодня на практике получается, что режим свидания адвоката с подзащитным в СИЗО не предполагает возможности обмена между ними документами в целях оказания правовой помощи. Но ведь работа над делом - это прежде всего работа с документами. Закон предлагается дополнить нормами, что письма, поступающие на имя подозреваемого или обвиняемого от защитника, должны передаваться администрацией СИЗО без вскрытия конверта. Если же у правоохранителей появятся основания подозревать адвоката, они смогут обратиться в суд за санкцией на чтение переписки. Для этого потребуются мотивы.

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