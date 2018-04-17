Орловца осудили на семь лет за нападения на женщин

В Орле вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в разбойном нападении на двух женщин. Об этом сообщает пресс-служба Заводского районного суда.

Мужчину признали виновным в совершении двух разбойных нападений в августе прошлого года.

Преступник возле многоквартирного дома напал на прохожую. Ей пришлось отдать ему мобильный телефон, украшения и банковскую карту, сообщив пин-код.

Второе преступление злоумышленник совершил через две недели: он напал на женщину в парке. В общей сложности он похитил имущество у прохожих на 45 тысяч рублей.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, суд согласился с мнением гособвинителя о виновности подсудимого. Мужчина наказан лишением свободы сроком на семь лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания назначено ограничение свободы сроком на два года.

Приговор пока не вступил в законную силу. Осужденный заявил о намерении обжаловать его.