Впервые возбуждено уголовное дело против человека, продававшего тайны чужой личной жизни. Во вторник в Москве столичное подразделение Следственного комитета объявило о возбуждении необычного дела по трем статьям, причем две из них - очень редкие - нарушение неприкосновенности частной жизни и нарушение тайны переписки. А третья статья гражданина, чью фамилию СК пока не называет, была более распространенной - подделки документов.

Все началось с того, что некий безработный житель столицы 33 лет от роду объявил в Сети, что может помочь получить детализацию любых звонков мобильных телефонов. Надо понимать, что желающих на это нестандартное и абсолютно противозаконное предложение нашлось немало.

Узнать когда кому и сколько раз вы звонили и сколько минут разговаривали, по российскому законодательству могут лишь правоохранители и спецслужбы. Но для этого они должны собрать материалы, затем доказать в суде, что это знание им совершенно необходимо для защиты государственных или частных интересов, и лишь после этого получить на руки решения суда. А потом еще необходимо дождаться, когда оно вступит в законную силу. И, кстати, обращение в суд силовиков еще не гарантирует, что он с их доказательствами согласится.

Так что добыть подобную информацию очень непросто. А для обычных граждан вообще нереально.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова:

- По версии следствия, 33-летний мужчина с помощью принтера, компьютера и приобретенной поддельной гербовой печати одного из судов Москвы, изготавливал и подделывал решения суда о получении информации о соединениях абонентов и абонентских устройств.

Продавец чужих тайн предъявлял липовые документы операторам связи и получал информацию о звонках

Соорудив таким образом липовые разрешения судов, продавец чужих тайн предъявлял поддельные документы операторам связи и получал на электронном носителе информацию о соединениях интересующих его номеров.

В Следственном комитете рассказали, что своих клиентов этот человек не видел. С ним связывались виртуально и передавали "заказ" на интересующий номер или номера. А взамен получали диск с полной информацией о всех соединениях. Деньги заказчики переводили исправно. Кто эти люди, пока еще неизвестно. В деле они фигурируют как "третьи лица". Но то, что их установят, сомнения у следователей нет.

По подсчетам оперативников, "трудился" подозреваемый ударно и не менее двух лет. Во всяком случае, в столичном подразделении СКР говорят о "многочисленности" совершенных преступлений.

Представитель следственного ведомства уверена, что речь может идти как минимум о сотне потерпевших. Эти потерпевшие еще не знают, что стали таковыми. Подробности того, как ловили этого человека в СК не раскрывают. Там обошлись общей фразой, что "преступная деятельность злоумышленника была пресечена благодаря совместной работе следователей ГСУ СК РФ по городу Москве и сотрудников ФСБ России".

Статус у задержанного - подозреваемый. Пока он свою вину не отрицает. А следствие собирает доказательства его вины, ищет заказчиков и пострадавших. Расследование дела продолжается.