Жителя Подмосковья будут судить за растление девочек-подростков

В Московской области перед судом предстанет 44-летний житель Лотошинского района, которого подозревают в растлении малолетних и вымогательстве. По версии следствия, мужчина обманом добывал откровенные фотографии школьниц и потом шантажировал их родственников.

Как сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области, преступления совершались с марта 2016 по январь 2017 года. Мужчина переписывался со школьницами из разных регионов и уговаривал их делать снимки. Эти фотографии он потом отправлял друзьям потерпевших. Две девочки получили серьезные психологические травмы.

А одну из школьниц он начал шантажировать. Требовал с ее мамы и тети 50 тысяч рублей и угрожал распространить провокационные фото. Не получив денег, он привел угрозу в исполнение.

Во время следствия удалось собрать доказательства по всем этим эпизодам. Были проведены психиатрические, фототехнические и сложные медицинские экспертизы. Подозреваемого задержали, против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям. Как выяснилось, подследственный ранее был неоднократно судим, на допросе он во всем признался.