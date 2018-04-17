Лесной пожар потушили вблизи космодрома Восточный

Во вторник оперативные службы Приамурья потушили лесной пожар, разгоревшийся в опасной близости от космодрома Восточный, сообщил Интерфакс со ссылкой на Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

По словам представителя центра, природный пожар удалось ликвидировать ближе к полудню вторника. Он отметил, что сообщение о возгорании поступило 13 апреля. В понедельник очаг был локализован, а во вторник ликвидирован. Площадь, пройденная огнем, превысила две тысячи гектаров.

Этот пожар разгорелся в 14 километрах от села Курган - спутника города Циолковский и космодрома Восточный. К его тушению было привлечено 75 человек.

Всего за сутки на территории Амурской области зарегистрировано 20 природных пожаров. Шесть из них на площади почти 9,5 тысячи га ликвидированы. Сейчас лес горит в 14 местах.