В Якутии вынесен приговор виновнику крушения военного Ил-18

Якутский гарнизонный суд приговорил к 4,5 года лишения свободы офицера, признанного виновным в крушении в Булунском районе Якутии военного самолета Ил-18. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Самолет, перевозивший в Заполярье дежурную смену офицеров, разбился при заходе на посадку в 29 километрах от поселка Тикси 19 декабря 2016 года. При крушении один офицер погиб, 37 военнослужащих получили травмы. Уголовное дело было возбуждено в отношении руководителя полетами аэродрома Тикси старшего лейтенанта Ахмедова.

Как следует из приговора, руководитель полетами дал экипажу Ил-18 указание на снижение ниже установленной безопасной высоты полетов. После занятия заданной высоты самолет столкнулся с землей и разрушился.

Отбывать наказание Ахмедову предстоит в колонии-поселении.

"Помимо этого гарнизонный военный суд удовлетворил гражданский иск военного прокурора гарнизона и взыскал с Ахмедова в пользу Министерства обороны Российской Федерации 23 528 764 рубля 59 копеек в счет утраченного Ил-18", - отмечено в сообщении пресс-службы суда.