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17.04.2018 13:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава Минстроя назвал самостроем верхние этажи "Зимней вишни"

Текст: Галина Мисливская

Два верхних этажа кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" могли быть построены самовольно. Об этом заявил в ходе заседания в Совете Федерации министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
После ЧП в "Зимней вишне" найдены нарушения у 50% проверенных объектов

"Предварительная информация о трагедии в Кемерове свидетельствует о том, что верхние два этажа были просто самовольно достроены, то есть это был самострой", - сказал он. "Почему не было реакции контролирующих органов на самострой - это уже вопрос к ведомствам, которые занимаются контролирующей деятельностью", - добавил министр. При этом он отметил, что сам еще не видел документов, подтверждающих версию о незаконном строительстве этажей.

Глава Минстроя также напомнил, что контрольными в сфере строительства функциями наделены Ростехнадзор и региональные службы архстройнадзора, которые подчиняются главам субъектов Федерации.

В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Больше всего пострадали третий и четвертый этажи, где находились кинотеатр и детские игровые площадки.

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