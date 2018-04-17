МЧС назвало возможную причину пожара в "Зимней вишне"

Причиной пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" могло стать короткое замыкание.

Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил главный государственный инспектор МЧС по пожарному надзору Ринат Еникеев.

По его словам, проблема могла заключаться в светильнике, причиной замыкания, вероятно, стала перегрузка прибора.

Ранее, представители СК РФ заявили, что в батутном зале кемеровского ТЦ были обнаружены высоковольтные провода. Они были проложены через весь зал, что серьезно нарушало правила противопожарной безопасности.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Трагедия унесла жизни 64 человек, из которых 41 ребенок. В рамках расследования задержаны восемь человек. Всем им предъявлены обвинения.